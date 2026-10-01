Las lluvias intensas y las tormentas han vuelto a golpear con fuerza el litoral mediterráneo, poniendo en situación de riesgo a la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activos los avisos meteorológicos ante un episodio de precipitaciones que podrán ser muy fuertes o torrenciales, afectando especialmente a los litorales y prelitorales de las provincias de Valencia y Castellón, así como al norte de Alicante.

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Aunque durante la tarde de este jueves permanece activo un aviso de nivel naranja por riesgo de lluvias intensas y tormentas, la situación meteorológica empeorará de forma significativa a partir de las 18:00 horas. A partir de ese momento, los avisos escalarán oficialmente a nivel rojo. Las predicciones de la AEMET señalan que se podrán acumular hasta 90 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y alcanzar acumulados de hasta 250 litros por metro cuadrado en un periodo de doce horas.

🕗 (20:05h) Nova actualització del Centre de Coordinació d'Emergències de la @generalitat de les alertes per fenòmens meteorològics:



🟠 Alerta taronja per tempestes en l'interior i litoral de Castelló, el litoral de València i el litoral nord d'Alacant.

🟠 Alerta taronja per… pic.twitter.com/rKtmq4QDQc — Emergències 112CV (@GVA112) September 30, 2026

Ante esta situación, descrita como «potencialmente muy adversa» por el conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, la administración autonómica ha emitido a las 10:02 horas una notificación masiva de Es-Alert dirigida a la población.

El aviso advierte de un «peligro extraordinario» por lluvias desde las 18:00 horas, concentrado principalmente en el interior norte y el litoral de Castellón y Valencia.

Las autoridades de emergencias han trasladado una serie de recomendaciones directas a los ciudadanos para extremar las precauciones. Entre las instrucciones emitidas, se pide de manera prioritaria evitar cualquier tipo de desplazamiento por carretera debido a la posibilidad de que se produzcan problemas viales importantes. Asimismo, se insta a la población a no cruzar bajo ningún concepto vados, túneles subterráneos o zonas inundables, además de alejarse de barrancos y resguardarse en las plantas superiores de los inmuebles en el caso de que el nivel del agua comience a aumentar.

El conseller de Emergencias ha alertado de que la persistencia de las tormentas es uno de los factores de mayor riesgo. Si los núcleos tormentosos permanecen estáticos sobre un mismo punto, las precipitaciones podrían llegar a acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en 12 horas y alcanzar los 200 litros por metro cuadrado en un lapso de 24 horas.