MADRID. — El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido este lunes en la sede nacional de su formación en la calle Génova tras confirmarse la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales por parte del Gobierno. El líder de la oposición ha valorado de forma contundente la decisión de acudir a las urnas asegurando que se abre una nueva etapa política en la que la última palabra la tendrá la ciudadanía.

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«Por fin España dirá lo que piensa, por fin decidirán los españoles», ha manifestado Feijóo durante su intervención institucional, en la que ha mostrado al PP plenamente preparado para afrontar la contienda electoral y presentarse como la alternativa de gobierno.

Desde la dirección del partido señalan que la maquinaria electoral se encuentra engrasada para afrontar los comicios. Feijóo ha subrayado la necesidad de que la sociedad pueda pronunciarse abiertamente en las urnas para marcar el rumbo del país y dar respuesta a la situación política e institucional de los últimos meses.

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El PP afronta esta cita con un programa centrado en la economía, las reformas legislativas y las políticas públicas, con la vivienda como uno de sus ejes prioritarios. La formación popular prevé dar inicio inmediato a la preparación de la campaña para movilizar a su electorado en las próximas semanas.