MADRID. — La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha reaccionado a la convocatoria de las elecciones con un contundente mensaje en sus redes sociales, fijando el foco político y electoral en la batalla por el acceso a la vivienda y el combate contra la extrema derecha.

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A través de una publicación en la red social X, la ministra ha asegurado que el próximo 29 de noviembre los ciudadanos saldrán «a defender el derecho a la vivienda frente a los especuladores» y «las libertades frente a los reaccionarios». García, que concurrirá como candidata de Más Madrid en los comicios autonómicos, se ha mostrado convencida de la respuesta social ante esta cita con las urnas: «El pueblo español estará a la altura y se impondrá al rencor de la internacional del odio».

En la misma línea se ha expresado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, quien ha enmarcado la contienda electoral como una disyuntiva directa entre modelos contrapuestos. «Proteger a la gente o proteger a los buitres. Rentismo o derecho a la vivienda», ha aseverado la dirigente madrileña.

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Bergerot ha llamado a la movilización de la izquierda para «convertir el clamor de las calles en mayoría política» y ha asegurado que la formación afronta la campaña con la maquinaria a punto: «Vamos a pelear hasta el último voto. Estamos preparados».