BARCELONA. — El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha reaccionado a la convocatoria de elecciones generales fijada para el próximo 29 de noviembre con un breve mensaje en sus redes sociales, situando la defensa de Cataluña y las políticas sociales como los ejes centrales de su formación.

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«Preparados para defender Cataluña y partirnos la cara para mejorar la vida de la gente», ha expresado el dirigente republicano a través de la red social X.

En una escueta publicación, Junqueras ha evitado por el momento entrar en mayores detalles sobre la estrategia electoral o los pormenores de la cita con las urnas. Con esta primera valoración, la formación independentista confirma que encara la nueva contienda política con la intención de revalidar su espacio y mantener su peso decisivo en el tablero parlamentario.

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