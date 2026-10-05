El líder del Partido Popular responde con dureza al anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de convocar comicios generales tras la disolución de las Cortes por la caída de los decretos de vivienda en el Congreso. En su comparecencia pública, Alberto Núñez Feijóo sitúa las próximas votaciones como una elección histórica entre un proyecto personalista y la recuperación de la decencia institucional.

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El escenario político español afronta un giro decisivo tras la confirmación realizada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes Generales y convocar elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre. La decisión del jefe del Ejecutivo se ha desencadenado como consecuencia directa del rechazo parlamentario sufrido en la Cámara Baja, donde no salieron adelante los dos decretos ley sobre materia de vivienda. Durante su intervención para anunciar la cita con las urnas, Sánchez justificó el adelanto afirmando que «ha llegado el momento de que los españoles y españolas decidáis», al tiempo que arremetió contra los partidos de la oposición, a los que calificó explícitamente como «la peor de nuestra historia democrática, que no ha tenido sentido de Estado».

La respuesta por parte de la principal fuerza de la oposición no se ha hecho esperar. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha comparecido públicamente para fijar la postura de la formación popular frente al inicio inmediato de este periodo preelectoral. Feijóo, que ya había instado con anterioridad al jefe del Ejecutivo a no «amagar más» con el calendario y defender que «España tiene derecho a decidir ya», ha celebrado abiertamente la apertura de las urnas ante el electorado.

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Una disyuntiva histórica entre un proyecto personalista y un proyecto de país

El dirigente de la oposición ha iniciado su intervención subrayando la trascendencia del momento político. «Por fin España dirá lo que piensa, hablará la mayoría y decidirán los españoles, no unos pocos, sino todos», ha aseverado en el arranque de su comparecencia. En esa misma línea de confrontación con la gestión gubernamental, Núñez Feijóo ha manifestado de forma tajante: «Por fin votaremos y España podrá decidir el país que quiere ser. Por fin puede irse quien nunca debió llegar tan lejos».

Para el líder del Partido Popular, la cita del 29 de noviembre trasciende la dinámica habitual de los procesos electorales convencionales. Según ha expuesto de forma explícita, no se trata de «unas elecciones más», enfatizando que la encrucijada a la que se enfrentan los ciudadanos el 29-N representa una decisión sobre el modelo institucional del país: «La disyuntiva del 29 de noviembre es algo más que escoger entre dos partidos. Se trata de escoger entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país».

Feijóo apela a la victoria de España para superar la decadencia

Profundizando en el argumentario con el que el PP encara esta convocatoria de comicios generales, Feijóo ha situado la carrera electoral en una lógica que supera las meras siglas partidistas. A juicio del presidente popular, los próximos comicios «no consisten en que el Partido Popular le gane al PSOE, es que España le gane a Sánchez y a todo lo que representa». En este contexto, ha remarcado que el objetivo principal es que la «democracia y la nación venzan a quien más daño les ha causado».

En el tramo final de su discurso, el líder popular ha apelado de forma directa al electorado planteando los ejes conceptuales sobre los que fundamenta su alternativa política. Feijóo ha contrapuesto conceptos clave para definir la decisión que recae sobre la ciudadanía, señalando que los votantes deben elegir entre la «corrupción y la decencia», la «decadencia y la prosperidad», así como entre la posición de un Gobierno que «solo aspira a sobrevivir» o la construcción de un país que «mira por su futuro». Con estas afirmaciones, el dirigente del PP ha preguntado directamente a los españoles si se encuentran dispuestos a respaldar el cambio político en las urnas el próximo 29 de noviembre.