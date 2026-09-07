La Audiencia Nacional ha decidido iniciar una investigación sobre la invasión que sufrió Ceuta en los últimos años, focalizándose en las posibles gestiones favorecedoras que se llevaron a cabo desde Marruecos.

Lee tambien: Sánchez explica la crisis migratoria en Ceuta y promete claridad

La magistrada María Tardón será la encargada de dirigir las diligencias, luego de que la Fiscalía diera su respaldo a la competencia de este tribunal para abordar el asunto.

La situación en Ceuta, caracterizada por un incremento en la llegada de migrantes, ha suscitado una serie de interrogantes sobre las políticas de gestión y las responsabilidades involucradas.

Lee tambien: La UE enviará delegación técnica a Ceuta tras crisis migratoria

Esta investigación se adentra en aspectos críticos de las políticas migratorias y sus repercusiones en la ciudad autónoma, así como en la relación bilateral entre España y Marruecos.

El análisis de la Audiencia Nacional permitirá esclarecer si ha habido una gestión inadecuada que haya favorecido la crisis migratoria en la frontera ceutí, lo que podría tener consecuencias significativas para las políticas futuras.

La decisión de investigar esta materia responde al interés por garantizar la transparencia y la justicia en la gestión del flujo migratorio que afecta a Ceuta, un punto neurálgico en la ruta migratoria hacia Europa.