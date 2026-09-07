El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado este lunes la situación de Ceuta durante una reunión interparlamentaria del PSOE, destacando su compromiso hacia la claridad y la transparencia respecto a los eventos ocurridos a finales de julio.

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Sánchez defendió la gestión de su Ejecutivo ante las críticas, argumentando que tras ocho años de gobierno progresista, se deben considerar las decisiones y acciones que se han implementado en contextos de crisis, particularmente ante la presión de la derechización internacional.

El mandatario español lamentó la falta de consenso con la oposición, que, según él, se dedica a «esparcir su odio» en los momentos difíciles. Aseguró que desde el inicio de la crisis, se han priorizado tres áreas fundamentales: ayudar a los ceutíes, abordar la crisis humanitaria y entender los factores que llevaron a esta situación.

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En este sentido, prometió mejorar la inversión en la seguridad del perímetro fronterizo y esclarecer lo sucedido el 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de migrantes intentaron entrar en Ceuta de manera irregular.

Sánchez afirmó que se garantizará el derecho de asilo a quienes lo necesiten conforme a la legislación vigente, a la vez que se procederá a la devolución de aquellos que no cumplan con este derecho. Esta declaración se alinea con sus anteriores intervenciones sobre el mismo tema.

En sus declaraciones, evitó hacer mención directa a Marruecos, aunque es un elemento clave en la discusión sobre la seguridad y la migración en la región. El presidente se mostró decidido a restaurar la normalidad en Ceuta, asegurando que se están brindando todos los recursos necesarios a la ciudadanía.