El sindicato UGT ha llamado la atención sobre la preocupación que genera el actual bloqueo en el área de Extranjería en Ceuta. Según indican, cada expediente pendiente representa un tiempo valioso que la ciudad autónoma pierde en la gestión administrativa.

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Desde UGT se reclama al Gobierno de España la necesidad urgente de reforzar la plantilla de empleados públicos en este sector. La organización sostiene que la situación en Extranjería no puede continuar igual, dado el aumento de la carga de trabajo que implica la actual crisis migratoria.

Además, el sindicato advierte que, aunque se aumenten los efectivos policiales en Ceuta, esta medida no será suficiente si la tramitación administrativa sigue realizándose con un número de empleados diseñado para una situación ordinaria.

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Los representantes de UGT enfatizan que es crucial actuar de manera inmediata para evitar que el colapso en la gestión de expedientes siga creciendo, afectando tanto a los ciudadanos que buscan regularizar su situación como a la eficiencia del propio sistema administrativo.

La falta de agilidad en la respuesta de Extranjería no solo repercute en los solicitantes, sino que también afecta a los recursos de la ciudad, pues un tiempo de espera prolongado puede agravar problemas económicos y sociales locales.

Por último, UGT insta al Gobierno a adoptar medidas decisivas y rápidas en este ámbito, poniendo de manifiesto la importancia de un sistema de Extranjería que funcione adecuadamente para el bienestar de todos los ceutíes.