Un ciudadano marroquí ha sido detenido en Ceuta durante la jornada del domingo, tras ser acusado de una agresión sexual hacia una adolescente ceutí de 16 años. Según las primeras informaciones, el incidente ocurrió el día anterior a su arresto.

Lee tambien: Juzgan en Valencia a un octogenario acusado de agredir sexualmente a cinco nietos

La denuncia de la víctima dio lugar a la rápida intervención de las autoridades, quienes procedieron a la detención del sospechoso en un corto período de tiempo. Este lunes, el detenido ha sido trasladado ante la autoridad judicial.

En la comparecencia judicial, el hombre ha decidido no reconocer los cargos que se le imputan, por lo que se encuentra en prisión provisional a la espera de la evolución del proceso judicial.

Lee tambien: Detenido en Málaga por una presunta agresión sexual a su sobrina de 9 años

Las autoridades han tomado muy en serio este tipo de incidentes en la ciudad, dado que la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los menores, es una prioridad en Ceuta. Este caso recuerda la importancia de una respuesta rápida y efectiva ante situaciones de agresión.

Los detalles precisos sobre el incidente y los antecedentes del acusado no han sido divulgados, en cumplimiento con la normativa sobre la protección de datos de las víctimas de delitos sexuales.

La ciudadanía espera que este caso se resuelva con la máxima rigor y justicia, y que se tomen medidas adicionales para garantizar la seguridad de todos en la comunidad ceutí.