El fenómeno vuelve tras su polémica primera edición y reúne a figuras de reality, creadores de contenido y personalidades habituales de la crónica social.

‘La Casa de los Gemelos 2’ ya es una realidad. El polémico formato creado por los hermanos Carlos y Daniel, dos jóvenes de Getafe que arrasan en redes, regresa a la pequeña pantalla después del convulso estreno de su primera edición, que tuvo que cancelarse apenas nueve horas después debido al descontrol entre los participantes. Esta vez, sus responsables aseguran estar preparados “para ir a por más”.

El programa, que vuelve a apostar por una convivencia extrema al estilo Gran Hermano, reúne a algunos de los personajes más mediáticos de TikTok, Instagram y la televisión tradicional. Una mezcla explosiva que promete convertirse en uno de los contenidos más comentados del momento.

Los concursantes confirmados de ‘La Casa de los Gemelos 2’

Jose Labrador

Veterano de realities como Gandía Shore, Supervivientes o La casa fuerte, es el primer concursante oficial del formato.

Bea “La Legionaria”

Recordada por su fuerte carácter en Gran Hermano 6, donde protagonizó algunos de los momentos más tensos de la edición.

Aramís Fuster

La autodenominada “bruja más famosa de España”, habitual en televisión y exparticipante de GH VIP.

La Marrash

Famosa por relatar su presunta experiencia en Dubái “al servicio de un jeque”. Ya formó parte de la primera temporada del reality.

María Rispa

Ex amiga de La Marrash y conocida por compartir sin filtros su vida en redes sociales.

Gabriella

Tentadora en La isla de las tentaciones, saltó a la fama por su polémica relación con Manuel, también del reality.

Sweet Flow

Miguel Ángel Martínez, DJ, creador de frases virales y con pasado como boxeador.

Nisrrine

Participante de Secret Story, nacida en Marruecos y residente desde hace años en Murcia.

El Patica

Creador de contenido que ganó popularidad en TikTok gracias a sus vídeos comiendo.

La Falete

Conocida por sus vídeos virales y su parecido con Falete. Repite participación en esta segunda edición.

Eros Vidal

Saltó a la fama tras su paso por La isla de las tentaciones, donde convivió con Montoya.

Andrea Batres

Influencer con enorme impacto en TikTok e Instagram.

Dónde ver ‘La Casa de los Gemelos 2’

La nueva temporada se estrenó el 7 de diciembre a las 22:30h (21:30h en Canarias) y se emite exclusivamente en directo a través de Twitch, YouTube y Kick. Para acceder, solo es necesario registrarse en cualquiera de estas plataformas.

Además, esta edición incorpora nombres televisivos como Víctor Sandoval, Coto Matamoros y Kiko Hernández, que tendrán una participación especial dentro del formato, aumentando aún más la expectación de los seguidores.