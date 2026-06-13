La propiedad del integrante del dúo Andy y Lucas, ubicada en la exclusiva urbanización de Roche, sale al mercado por 1.100.000 euros tras sufrir varias reducciones consecutivas por la falta de comprador.

El mercado inmobiliario de la costa de Cádiz vuelve a situarse en el foco de atención informativa debido al patrimonio de una de las figuras más reconocidas de la música nacional. Lucas González, integrante del popular dúo musical Andy y Lucas, afronta dificultades para cerrar la venta de su vivienda residencial en el litoral gaditano. La propiedad, situada en la urbanización de Roche, en el municipio de Conil de la Frontera, ha experimentado un notable ajuste en su valoración económica tras encadenar varios meses sin registrar un comprador interesado, lo que ha obligado al artista a aplicar reducciones consecutivas en su precio de salida.

La vivienda fue introducida inicialmente en el mercado inmobiliario con una tasación de 1.250.000 euros. No obstante, las dinámicas del sector y la ausencia de ofertas en firme motivaron una primera reducción intermedia que fijó el coste del inmueble en 1.200.000 euros. Ante la persistencia de la falta de comprador en el contexto actual, el cantante ha acometido una nueva rebaja sustancial, situando el valor actual de la transacción en torno a los 1.100.000 euros. Con este último movimiento, el descuento global acumulado desde que se hiciera pública la intención de venta alcanza aproximadamente los 150.000 euros.

Características y distribución de un inmueble de alto nivel

El inmueble de Lucas González destaca por sus prestaciones de alto standing, diseñado para optimizar la entrada de luz natural y potenciar la comunicación con las áreas exteriores. Se trata de un chalet unifamiliar que cuenta con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados construidos, emplazado sobre una parcela que abarca unos 700 metros cuadrados de extensión total. La edificación se distribuye formalmente en dos plantas de altura.

En la planta baja se articulan las estancias destinadas a la vida común y familiar. Esta altura alberga una cocina de amplias dimensiones y un salón comedor luminoso, equipado con grandes ventanales que ofrecen una transición directa hacia las zonas ajardinadas y el área de la piscina. La distribución de este nivel inferior se completa con dos dormitorios dobles, un cuarto de baño completo y una estancia independiente destinada a las labores de lavadero.

Por su parte, la planta superior se ha reservado de manera exclusiva para el dormitorio principal de la vivienda. Esta habitación de alta gama dispone de un vestidor propio y un cuarto de baño privado. Uno de los elementos más significativos de esta estancia son sus vistas directas al mar, un factor que incrementa el carácter exclusivo y residencial de la propiedad.

Las zonas exteriores configuran uno de los principales atractivos del complejo privado. La parcela se encuentra completamente vallada para preservar la seguridad y la privacidad de los residentes. El espacio exterior dispone de un jardín acondicionado con superficies de césped, una zona de descanso de estilo ‘chill out’ y una piscina privada. Asimismo, las instalaciones exteriores cuentan con un sistema de riego automático, un baño para dar servicio al jardín y un área destinada al aparcamiento privado de vehículos.

El valor residencial de la urbanización de Roche y su entorno natural

La ubicación del inmueble constituye un factor clave en su valoración. La urbanización de Roche es reconocida en el sector residencial como uno de los enclaves más exclusivos, tranquilos y seguros de la costa de Andalucía. El complejo privado ofrece a sus residentes un servicio de vigilancia y seguridad activa durante las 24 horas del día. En el apartado de infraestructuras comunitarias, los propietarios disponen de equipamientos deportivos que incluyen pistas de tenis, canchas de pádel y campos de fútbol y baloncesto. La zona cuenta también con servicios comerciales básicos indispensables, tales como supermercado, farmacia y restaurante.

Durante la temporada estival, la vida social de la urbanización se dinamiza mediante la organización de torneos deportivos, mercadillos tradicionales y diversas actividades comunitarias orientadas a los residentes. Además, el emplazamiento se encuentra a muy poca distancia de la cala de Roche y de la franja de playa que conecta con el término municipal de Chiclana de la Frontera, facilitando un acceso inmediato al entorno natural.

El interés turístico de este sector geográfico se ve reforzado por la proximidad de playas de referencia en la provincia de Cádiz, entre las que destacan la propia playa de Roche, La Barrosa, Zahara de los Atunes y Los Caños de Meca. Este enclave de la Costa de la Luz permite compaginar el descanso residencial con la oferta de ocio, gastronomía y cultura que brindan tanto la localidad de Conil de la Frontera como la capital de la provincia.

Un periodo de cambios personales para el componente de Andy y Lucas

La decisión de Lucas González de desprenderse de este activo inmobiliario coincide con una etapa de reestructuración en los ámbitos personal y profesional del artista. En los últimos años, el cantante ha reducido de manera significativa su presencia en los escenarios de los conciertos debido a motivos de salud, lo que ha conllevado la realización de diversos ajustes en el desarrollo de su carrera artística dentro de la industria musical.

Pese a las diversas especulaciones surgidas en los medios de comunicación en torno a las causas que habrían motivado la venta del chalet gaditano, el entorno más cercano al intérprete ha aclarado los motivos reales de la operación. Según estas fuentes, la vivienda apenas era utilizada por el artista o su familia en la actualidad, una falta de uso prolongada que ha constituido la motivación principal para decretar su salida definitiva al mercado de compraventa inmobiliaria.