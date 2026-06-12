El santoral católico celebra hoy, 13 de junio, a San Antonio de Padua, presbítero y doctor de la Iglesia. Su vida, vinculada al siglo XIII, dejó una estela de predicación y cercanía espiritual que todavía hoy se recuerda.

Este sábado 13 de junio la Iglesia organiza la conmemoración de San Antonio de Padua como gran referencia del día, mientras en el calendario aparecen otras figuras entre mártires y obispos de la antigüedad. En la liturgia, la figura antoniana suele atraer devociones populares y un enfoque especialmente catequético.

San Antonio de Padua (1231)

San Antonio de Padua es recordado como presbítero y doctor de la Iglesia, con fecha histórica habitualmente citada como 1231 en el santoral. Perteneció al ámbito franciscano, y su testimonio se entiende en el contexto de una Europa cristiana que necesitaba predicadores formados para sostener la fe en medio de cambios sociales.

Uno de los rasgos más repetidos de su figura es su actividad predicadora, marcada por la explicación clara de la doctrina y por la atención a la vida concreta de las personas. En su enseñanza, el mensaje cristiano se presenta con firmeza, pero con tono cercano, algo que explica por qué su nombre se asocia a la catequesis y a la acompañamiento espiritual.

Como doctor de la Iglesia, su legado también se proyecta en la autoridad teológica reconocida por la Iglesia. Esta condición no es solo un título: refleja que sus escritos y su enseñanza han sido valorados por su aportación doctrinal, útil para entender la fe con rigor.

En la devoción popular, su memoria suele relacionarse con la intercesión y con la confianza en la ayuda en dificultades cotidianas. Esa cercanía explica que muchos fieles busquen en su festividad un respaldo espiritual, especialmente cuando desean volver al centro de la vida cristiana.

Otros santos que se celebran el 13 de junio

Santa Felícula de Roma : mártir del año 90 , recordada por su fidelidad en los primeros tiempos del cristianismo.

: del , recordada por su fidelidad en los primeros tiempos del cristianismo. San Aquíleo de Alejandría : obispo , tradicionalmente situado en el 312 , vinculado a la vida eclesial de la gran sede alejandrina.

: , tradicionalmente situado en el , vinculado a la vida eclesial de la gran sede alejandrina. San Trifilio de Leucosia : obispo (aprox. 370 ), pastorado señalado en la tradición de su región.

: (aprox. ), pastorado señalado en la tradición de su región. San Ceteo o Peregrino de Abruzzo : obispo de Amiterno , con fecha aproximada de c. 600 , recordado en tierras del centro de Italia.

: , con fecha aproximada de , recordado en tierras del centro de Italia. San Eulogio de Alejandría : obispo (aprox. c. 607 ), figura eclesial asociada a Alejandría.

: (aprox. ), figura eclesial asociada a Alejandría. San Salmodio de Limoges : eremita (siglo s. VII ), ejemplo de vida en retiro y oración.

: (siglo ), ejemplo de vida en retiro y oración. San Ragneberto de Lyon : mártir del 680 , mantenido en la memoria por su testimonio.

: del , mantenido en la memoria por su testimonio. San Aventino de Larboust : eremita y mártir (siglo s. VIII ), venerado por su perseverancia.

: (siglo ), venerado por su perseverancia. San Fandila de Córdoba : presbítero y monje (aprox. 853 ), destacado en la historia religiosa de Córdoba .

: (aprox. ), destacado en la historia religiosa de . Santos Agustín Phan Viet Huy y Nicolás Bui Viet The : mártires ( 1839 ), confesores de fe en Vietnam .

: ( ), confesores de fe en . Beato Gerardo de Clairvaux : monje ( 1138 ), figura monástica vinculada a la tradición cisterciense.

: ( ), figura monástica vinculada a la tradición cisterciense. Beata María Ana Biernacka: madre de familia y mártir ( 1943 ), recordada por su testimonio en el siglo XX.

Patronazgos, tradiciones y devociones de la fecha

En muchas localidades, la festividad de San Antonio de Padua se acompaña de actos de oración y de peticiones de intercesión. Es habitual que se recurra a su nombre al pedir ayuda para encontrar lo perdido y para solicitar claridad y consejo en asuntos familiares, especialmente en torno al 13 de junio.

También se recuerda que San Antonio, por su condición de doctor de la Iglesia y su fama de predicador, inspira catequesis y lecturas espirituales en las comunidades parroquiales. En días como este, el calendario agrupa figuras de distintos siglos —desde Santa Felícula (90) hasta Beata María Ana Biernacka (1943)—, lo que refuerza la idea de una memoria cristiana sostenida por la oración y el testimonio.