La retransmisión en abierto del Gran Premio de Cataluña en Montmeló obliga a la cadena de Mediaset a modificar sus tardes del sábado y del domingo, un movimiento que coincide con la preparación de su nueva parrilla estival.

Telecinco aplicará importantes cambios en su parrilla de programación durante este sábado 13 y domingo 14 de junio. La emisión en abierto del Gran Premio de Cataluña-Barcelona de Fórmula 1 modificará la estructura habitual de las tardes de la cadena principal de Mediaset, lo que afectará de manera directa a la duración y al horario del magacín ‘Fiesta’, además de provocar la reducción y la cancelación de sendas ediciones de ‘Informativos Telecinco’. Estas alteraciones técnicas sirven también como antesala para la próxima reconfiguración de los fines de semana de la emisora de cara a la temporada de verano.

Ajustes en los horarios del sábado y supresión del informativo dominical

La cobertura del evento automovilístico en el circuito de Montmeló obligará a trastocar los contenidos habituales del sábado 13 de junio. La sesión de clasificación de los pilotos comenzará a retransmitirse en directo a las 16:00 horas, si bien Telecinco conectará con el trazado catalán desde las 15:30 horas para ofrecer un espacio previo. Esta circunstancia obligará a reducir la duración de la edición de sobremesa de ‘Informativos Telecinco’, que mantiene su inicio fijado a las 15:00 horas.

Por su parte, el programa ‘Fiesta’, producido por Unicorn Content y presentado por Emma García, sufrirá un recorte en su minutaje y retrasará su arranque hasta las 17:00 horas. De este modo, la configuración definitiva de la tarde del sábado quedará de la siguiente manera de acuerdo con el orden oficial: tras las reposiciones de ‘El precio justo’ (12:15 horas), se emitirá ‘Informativos Telecinco’ (15:00 horas), seguido por el previo de la Fórmula 1 (15:30 horas), la clasificación (16:00 horas), el magacín ‘Fiesta’ (17:00 horas) y la edición nocturna de los informativos (21:00 horas).

Las modificaciones serán todavía más acusadas durante la jornada del domingo 14 de junio. La carrera oficial del Gran Premio tiene fijada su salida a las 15:00 horas, pero la cadena ha programado un bloque previo de larga duración que dará comienzo a las 14:00 horas para analizar las claves del campeonato y emitir entrevistas. Este despliegue televisivo conllevará la cancelación absoluta de la edición de sobremesa de ‘Informativos Telecinco’, el espacio de noticias que conduce la periodista María Casado. Al igual que el día anterior, el magacín ‘Fiesta’ no iniciará su emisión hasta aproximadamente las 17:00 horas.

Detalles de la cobertura televisiva en Telecinco y Be Mad

La retransmisión del Gran Premio de Cataluña se articulará a través de una cobertura conjunta entre los canales Be Mad y Telecinco. Los entrenamientos libres comenzarán el viernes 12 de junio en Be Mad con la emisión de las dos primeras sesiones a las 13:25 horas y a las 16:55 horas, destinadas a que los equipos trabajen en la puesta a punto de los monoplazas. El sábado 13 de junio, Be Mad ofrecerá la tercera tanda de entrenamientos libres a partir de las 12:25 horas, antes de que Telecinco asuma el relevo con la clasificación a las 15:30 horas. El domingo llegará el momento de la carrera a las 15:00 horas (con previo a las 14:00 horas).

Todo el despliegue técnico y las retransmisiones de las citadas sesiones contarán con la narración del periodista Gonzalo Serrano, quien estará acompañado por los comentarios de Miguel Portillo e Iván Vicario, mientras que José Galindo se encargará de realizar el seguimiento de la actualidad desde el propio circuito.

La atención de las emisiones se centrará especialmente en la actuación de los pilotos españoles. Por un lado, Fernando Alonso afrontará la cita ante su afición con el propósito de maximizar el rendimiento de un monoplaza que actualmente no le permite disputar las posiciones deseadas en el campeonato. Por otro lado, Carlos Sainz buscará volver a puntuar ante el público local tras haber conseguido sumar puntos en tres grandes premios durante la presente temporada, intentando compensar con su pilotaje las limitaciones técnicas de su coche.

‘El show de Paz’: el nuevo tándem para las tardes del fin de semana

Los cambios horarios de este fin de semana constituyen el primer paso de una estrategia de reestructuración más profunda en Telecinco. Próximamente, el magacín ‘Fiesta’ reducirá drásticamente su presencia en la parrilla, pasando de sus habituales cinco horas de emisión a un formato de solo tres horas. Pese a este recorte de tiempo, el espacio de Unicorn Content se mantendrá en antena durante todo el periodo estival, aunque todavía queda por determinar qué profesional sustituirá a Emma García al frente del mismo.

Esta reducción horaria permitirá la llegada a la parrilla de ‘El show de Paz’, un nuevo programa de humor y entretenimiento que liderará la presentadora Paz Padilla. El formato se emitirá por las tardes, tanto los sábados como los domingos, en la franja comprendida entre las 16:00 y las 18:00 horas, justo antes del inicio de ‘Fiesta’ para formar un tándem televisivo.

Aunque los detalles sobre la fecha oficial de estreno de ‘El show de Paz’ son todavía escasos, la cadena ha confirmado que el proyecto estará producido por Secuoya Studios y contará con el profesional Raúl Prieto —con experiencia previa en formatos como ‘Sálvame’, ‘Viva la vida’ y ‘Supervivientes’— en las funciones de productor ejecutivo. Los contenidos de este nuevo magacín combinarán el humor y las emociones, sirviendo de plataforma para que la actriz y cómica exhiba los registros de su carrera, bajo un tono cercano y optimista que buscará acercar al público las historias humanas de héroes anónimos.