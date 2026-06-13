La influencer madrileña continúa su preparación para enfrentarse a Sammy Rivers, aunque algunos comentarios sobre su dieta han generado debate en redes

La cuenta atrás para La Velada del Año 6 ya ha comenzado y una de las participantes que más atención está generando es RoRo Bueno. La creadora de contenido madrileña ha compartido en sus redes parte de su evolución física a un mes de subirse al ring, mostrando con orgullo los resultados de una preparación marcada por el entrenamiento, la disciplina y una rutina mucho más exigente de lo habitual.

RoRo afronta este nuevo reto con la intención de mejorar la imagen que dejó en su anterior participación. La propia influencer ha reconocido en distintas ocasiones que los nervios le jugaron una mala pasada en su debut y que ahora quiere llegar al combate con una preparación más sólida, tanto física como mentalmente.

En esta edición, su rival será Sammy Rivers, con quien mantiene una relación muy distinta a la vivida en anteriores cruces mediáticos. Más que una rivalidad cargada de tensión, la pelea se presenta como una competencia deportiva dentro del espectáculo organizado por Ibai Llanos.

Una preparación marcada por el boxeo y el entrenamiento físico

Durante las últimas semanas, RoRo ha mostrado parte de su preparación para La Velada del Año 6, incluyendo entrenamientos de boxeo, trabajo físico y sesiones enfocadas en mejorar su resistencia y técnica. Incluso viajó a China para entrenar kung fu con monjes Shaolin, una experiencia que ella misma vinculó con la fortaleza mental y la disciplina.

Ya de vuelta en Madrid, la influencer ha retomado sus entrenamientos en un gimnasio especializado, donde ha coincidido con otros participantes del evento. En uno de sus últimos vídeos, se la puede ver junto a nombres conocidos como Fabiana Sevillano, Marta Díaz o TheGrefg, con quien protagonizó un reto de flexiones al final de la sesión.

Fue precisamente en ese vídeo donde RoRo aprovechó para enseñar su transformación física. La creadora de contenido mostró su espalda, brazos y tríceps, asegurando sentirse especialmente orgullosa del trabajo realizado durante estas semanas.

“Hay que flexear un poco para enseñar”, comentaba en tono distendido mientras mostraba los avances de su preparación. También explicó que, aunque en otras etapas ya se había sentido fuerte, nunca había notado tanta definición muscular como ahora.

Las críticas por el recuento de calorías

Sin embargo, su cambio físico también ha venido acompañado de polémica. Algunos usuarios y profesionales del mundo del fitness han cuestionado ciertos mensajes compartidos por RoRo en torno a su alimentación, al considerar que podrían transmitir una relación excesivamente rígida con la comida.

La controversia se intensificó después de que la influencer hiciera referencia a su capacidad para calcular las calorías de determinados alimentos. En uno de sus vídeos, al entregar unos dulces a TheGrefg, aseguró que tenía “una calculadora en el cerebro”, una frase que generó debate entre quienes consideran que ese tipo de comentarios pueden resultar delicados para una audiencia joven.

Las críticas no se centran tanto en su preparación deportiva, sino en el modo en que algunas partes de esa rutina pueden ser interpretadas por sus seguidores. Varios comentarios en redes han acusado a RoRo de “fomentar trastornos alimenticios”, aunque otros usuarios han salido en su defensa al recordar que se encuentra en un proceso puntual de entrenamiento supervisado para un combate.

El debate entre disciplina deportiva y mensajes en redes

La preparación para un evento como La Velada del Año implica cambios en la alimentación, entrenamiento constante y seguimiento profesional. Aun así, el debate surge cuando esos hábitos se trasladan a redes sociales, donde los mensajes pueden llegar a miles de personas sin el contexto completo.

Uno de los puntos más criticados fue otro comentario de la influencer en el que explicaba que, durante su preparación, no solía tener permitido salir a comer fuera para evitar desajustes en la dieta que luego tuviera que compensar con entrenamientos más duros.

Estas palabras provocaron la reacción de algunos creadores de contenido vinculados al fitness, que recordaron que una preparación física no debería construirse desde la culpa ni desde la compensación constante. Entre ellos, el entrenador y divulgador Joel Martín Ayet, conocido en redes como Joelus, defendió que es posible comer fuera de forma equilibrada sin convertir cada comida en un problema.

RoRo continúa enfocada en el combate

Pese a la polémica, RoRo continúa centrada en su preparación para el combate contra Sammy Rivers. Su objetivo es llegar al ring con más confianza, mejor condición física y una mentalidad más preparada para soportar la presión del evento.

La influencer ha insistido en que se siente orgullosa del trabajo realizado y de los cambios conseguidos durante estas semanas. Su evolución física ha despertado admiración entre parte de sus seguidores, pero también ha abierto una conversación más amplia sobre los límites entre la disciplina deportiva, la exposición en redes y la responsabilidad de los creadores de contenido cuando hablan de alimentación.

A un mes de La Velada del Año 6, RoRo se mantiene como una de las protagonistas más comentadas del evento. Su combate contra Sammy Rivers promete ser uno de los momentos más esperados, aunque, antes de subirse al ring, la conversación ya se libra también fuera de él.