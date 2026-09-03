La repercusión mediática de los últimos acontecimientos en la ciudad autónoma impulsa la demanda de productos de defensa personal homologados, impulsada por la búsqueda de seguridad entre particulares.

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Los recientes episodios vividos en Ceuta han tenido un impacto directo e inmediato en el sector de la defensa personal en España. La empresa especializada SHOKE reporta un incremento superior al 50% en las ventas de espráis de pimienta homologados a lo largo del último mes, coincidiendo con el pico de atención mediática en torno a la crisis migratoria y la consecuente percepción de inseguridad en diversos puntos del país.

Según datos de la propia compañía, aunque las solicitudes se extienden por toda la Península, el volumen de pedidos se ha concentrado especialmente en grandes núcleos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Málaga.

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El perfil del comprador y las dudas sobre su legalidad

El perfil del cliente mayoritario responde a un particular que busca una herramienta legal de autoprotección, aunque también se ha detectado un repunte de interés por parte de profesionales de la seguridad.

Este repunte de demanda ha ido acompañado de cientos de consultas recibidas en tiendas físicas y a través del canal online orientadas a resolver dudas sobre la normativa legal, la homologación y el uso adecuado de estos dispositivos.

«Todavía existe mucha confusión y circulan productos adquiridos fuera de los canales autorizados que no cuentan con aprobación en España», señala Javier Conde, director general de SHOKE.

Desde la empresa recuerdan que el Reglamento de Armas prohíbe con carácter general los espráis de defensa, salvo aquellos modelos aprobados de forma explícita por el Ministerio de Sanidad tras el dictamen de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos (CIPAE).

Claves para verificar la homologación de un espray de defensa

Para garantizar una compra legal y segura en España, los expertos recomiendan comprobar los siguientes puntos antes de adquirir un dispositivo de este tipo:

Listado oficial: Verificar que el modelo concreto figure en la lista de productos aprobados por el Ministerio de Sanidad.

Verificar que el modelo concreto figure en la lista de productos aprobados por el Ministerio de Sanidad. Canal autorizado: Adquirir el producto únicamente en armerías legalmente autorizadas.

Adquirir el producto únicamente en armerías legalmente autorizadas. Control de edad: El establecimiento debe exigir la acreditación de la mayoría de edad para su venta.

El establecimiento debe exigir la acreditación de la mayoría de edad para su venta. Etiquetado: Comprobar que el envase conserve el etiquetado oficial y sus instrucciones de uso.

Comprobar que el envase conserve el etiquetado oficial y sus instrucciones de uso. Caducidad: Asegurarse de que el producto no haya superado su fecha de uso recomendada.

Asegurarse de que el producto no haya superado su fecha de uso recomendada. Origen: Rechazar artículos comprados en el extranjero que carezcan de la homologación específica para el territorio español.

Un recurso de último recurso

Desde la firma insisten en que un espray de pimienta debe considerarse un elemento de autoprotección final y no una solución inmediata a cualquier conflicto. Su utilización debe ceñirse estrictamente al marco de la legítima defensa, respetando los principios de necesidad y proporcionalidad, y sin emplearlo jamás como herramienta intimidatoria.

Especialistas del sector recuerdan además la importancia de familiarizarse con el mecanismo de accionamiento antes de portarlo, ya que la falta de práctica puede restar eficacia en una situación real de estrés.