La versión helena del célebre ‘reality show’ ‘Supervivientes’ ha cancelado de manera definitiva su presente temporada debido a un grave accidente. La cadena de televisión Skai TV y la empresa productora Acun Medya adoptaron inicialmente la resolución de suspender hasta nuevo aviso las entregas de ‘Survivor Greece’ a raíz de un aparatoso percance sufrido en Isla Saona por el concursante Stavros Floros. Diez días después de dicha paralización, la emisora oficial ha emitido un comunicado formal a través de su perfil en la red social Instagram para anunciar el cierre definitivo de esta edición, cuya última emisión queda programada para la noche de este miércoles.

El formato original de telerrealidad constituye uno de los grandes baluartes de la programación audiovisual en diferentes países. En el caso de España, ‘Supervivientes’ se sitúa como uno de los programas estrella de la cadena Telecinco desde su estreno el 10 de septiembre del año 2000 bajo el subtítulo de ‘Expedición Robinson’. El concurso forma parte de la rotación habitual de formatos de entretenimiento de la emisora junto a espacios como ‘Gran Hermano’ y ‘La isla de las tentaciones’, acumulando en su trayectoria una cantidad notoria de localizaciones icónicas y rostros conocidos a lo largo de su vigesimoquinta edición en curso. No obstante, la situación de la contraparte de la televisión griega ha tomado un rumbo drástico debido a las severas circunstancias que afectan a uno de sus participantes.

Un suceso acontecido fuera del horario de grabación

Los hechos que motivaron la cancelación de las emisiones se desencadenaron el pasado 10 de mayo en el enclave caribeño de Isla Saona. Conforme al relato facilitado por múltiples testigos oculares presentes en el lugar, el concursante Stavros Floros, un joven de 21 años de profesión apicultor, se encontraba buceando sin utilizar ninguna boya de señalización marítima en una zona marítima con un tránsito frecuente de embarcaciones de carácter turístico.

Minutos después de adentrarse en el agua, el participante fue alcanzado y golpeado de forma violenta por una lancha que navegaba a gran velocidad por el área. Tras el impacto, los servicios de emergencia del programa coordinaron su traslado de urgencia médica hacia un centro hospitalario de la República Dominicana, país donde se lleva a cabo el desarrollo y la producción de la variante griega del concurso de supervivencia.

El cuadro clínico resultante del percance reviste una gravedad extrema para la salud del joven. El informe médico oficial constata la necesidad de haber practicado una amputación total de la pierna izquierda del herido, así como la presencia de un trauma severo localizado en la articulación de su tobillo derecho. Los portavoces del programa destacaron que la velocidad con la que intervino el equipo técnico y sanitario de la organización resultó fundamental para contener la situación y evitar complicaciones de mayor gravedad en el paciente.

Comunicado de la televisión griega y estado de salud del participante

La dirección de la cadena Skai TV ha querido pormenorizar las condiciones bajo las cuales ocurrió el atropello marítimo. La corporación adelantó que las lesiones sufridas por el concursante se produjeron fuera del marco temporal reservado para las grabaciones y de las pruebas competitivas del programa. «Según la información disponible, el accidente parece haberse producido cuando una embarcación turística hirió al concursante mientras practicaba pesca submarina fuera del marco de la competición del reality show», especificó la emisora antes de decantarse por la interrupción total de la temporada, remarcando asimismo que la única preocupación de la empresa radica en la recuperación de la salud del afectado.

En la actualidad, Stavros Floros permanece ingresado en las dependencias hospitalarias en una condición médica estable y completamente fuera de peligro. El propio participante recurrió a sus perfiles en las plataformas digitales para difundir un mensaje en formato de vídeo con el objetivo de calmar la preocupación general de la audiencia. «Gracias por todo el amor que he recibido, realmente todo el asunto es un milagro. Gracias a todos los que me regalaron esta sonrisa», manifestó el joven en la grabación respecto a su evolución.