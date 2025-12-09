El santoral católico en España conmemora hoy, 9 de diciembre, la memoria de Santa Leocadia, virgen y mártir, cuya devoción se remonta a los primeros siglos del cristianismo y es fundamental en la historia de la ciudad de Toledo.

Santa Leocadia de Toledo, virgen y mártir

Leocadia es una de las mártires más veneradas en la península ibérica, destacando como protectora y patrona de la Archidiócesis y la ciudad de Toledo.

Historia y Martirio: Leocadia fue una joven de noble cuna que vivió en Toledo durante el siglo IV. En la época del emperador Diocleciano y el gobernador Daciano, se desató una de las más crueles persecuciones contra los cristianos. Leocadia fue arrestada por negarse a apostatar y fue sometida a la prisión y a la tortura.

La tradición toledana relata que Leocadia murió en prisión a causa del sufrimiento y la desesperación, no directamente por la tortura física. Al escuchar la noticia del martirio de Santa Eulalia de Mérida (otra famosa mártir hispana), Leocadia alzó sus ojos al cielo y pidió a Dios la gracia de morir para no ver la persecución de sus hermanos en la fe. Devoción y Reliquias: Su sepulcro en Toledo se convirtió en un lugar de peregrinación. El culto a Santa Leocadia ha sido constante y está íntimamente ligado a la historia de la ciudad, donde se celebraron concilios visigodos en su basílica. Es la Patrona de Toledo y su fiesta se celebra con gran solemnidad.

San Juan Diego Cuauhtlatoatzin

Aunque la devoción principal en España es Santa Leocadia, el santoral universal recuerda hoy a San Juan Diego, una figura clave en la devoción mariana en el mundo hispano:

Historia y Apariciones: San Juan Diego Cuauhtlatoatzin fue el humilde indígena mexicano a quien se le apareció la Virgen María de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac en 1531. Es fundamental para la propagación de la fe en América. Su fiesta se celebra el día de la primera aparición.

Otros santos que se celebran el 9 de diciembre

Junto a los santos principales, se recuerda la onomástica de otras figuras:

San Pedro Fourier, presbítero: Sacerdote francés del siglo XVII, conocido por su dedicación a la educación.

San Siro de Pavía, obispo: Considerado el primer obispo de Pavía (Italia).

Considerado el primer obispo de Pavía (Italia). San Gorgonia: Hermana de San Gregorio Nacianceno.

Beatos