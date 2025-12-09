La guerra en Ucrania marca este martes 1.382 días desde que comenzó la invasión rusa, y la situación sigue siendo compleja y crítica. En un contexto internacional de indecisión y desencuentros, el apoyo a Ucrania se ha vuelto más evidente.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mantenido reuniones cruciales con líderes europeos como Keir Starmer, Emmanuel Macron y Friedrich Merz. En estos encuentros, el mandatario ucraniano ha subrayado que se han producido «avances hacia la paz», aunque ha dejado claro que no permitirá la cesión de territorio ucraniano.

En medio de esta situación, el ex-presidente Donald Trump ha criticado a Zelenski, alegando que no ha considerado su propuesta de paz, la cual ha sido recibida con escepticismo en varios círculos. Por su parte, Merz ha expresado serias dudas sobre «ciertos detalles» del plan estadounidense, lo que refleja la falta de consenso sobre cómo abordar la crisis.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enfatizado que «no hay más tiempo que perder» en proveer ayuda económica a Ucrania, poniendo de relieve la urgencia de una respuesta europea unida. Por su parte, el presidente húngaro, Viktor Orbán, ha afirmado que solo Recep Tayyip Erdoğan, el presidente turco, ha logrado posicionarse como un «mediador exitoso» en este conflicto, sugiriendo que otros esfuerzos han fracasado.

Mientras tanto, las tropas rusas continúan haciendo avances en las regiones de Donetsk y Zaporiyia. Zelenski ha denunciado que esta semana, Rusia ha lanzado un total de más de 1.600 drones, 1.200 bombas y casi 70 misiles contra su nación, destacando el nivel de violencia y destrucción en curso.

Además, las fuerzas rusas han logrado capturar dos pueblos en Ucrania, lo que ha generado una alarma creciente entre los militares y la población civil. A medida que el conflicto se intensifica, la necesidad de apoyo internacional se vuelve más apremiante.

Los líderes de la Unión Europea han reiterado que es crucial garantizar la soberanía y seguridad a largo plazo de Ucrania como parte de las negociaciones de paz. En una serie de publicaciones en redes sociales, tanto von der Leyen como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, coincidieron en que la soberanía de Ucrania debe ser una prioridad en cualquier acuerdo con Rusia.

Finalmente, en este contexto tan tenso, la narrativa sobre la guerra en Ucrania sigue desarrollándose, con la comunidad internacional observando de cerca los pasos que se toman. Este martes, a medida que se cumplen más días de conflicto, el futuro sigue siendo incierto, pero el apoyo a Ucrania se mantiene como una constante en el escenario global.