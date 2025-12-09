El clima en España hoy, 9 de diciembre, presenta un aumento en las temperaturas a lo largo de la mayoría de la Península. Sin embargo, un nuevo frente atmosférico está causando un incremento significativo en la nubosidad y en las precipitaciones en la zona noroeste, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante las primeras horas del día, se espera que gran parte del país disfrute de un clima estable, con cielos mayormente despejados o con pocas nubes. Sin embargo, en algunas regiones, como las mesetas, el Ebro y algunas áreas del noreste, habrá presencia de niebla matinal que podría dificultar la visibilidad.

Los cielos cubiertos dominarán en el cuadrante noroeste, consecuencia de un frente que avanzará a lo largo de la jornada, cubriendo los cielos de gran parte de la mitad occidental de la Península. Esto marca el inicio de un cambio significativo en la climatología de estas regiones.

En particular, Galicia, Asturias y Cantabria han sido declaradas en alerta naranja debido a las intensas rachas de viento, que en zonas elevadas y litorales de Galicia pueden alcanzar hasta los 100 kilómetros por hora. Aemet también indica que se prevén lluvias «persistentes y localmente fuertes» en la parte oeste y sur de Galicia, donde las condiciones meteorológicas serán más severas.

Además de la alerta en estas comunidades, la región cantábrica y el área gallega experimentarán rachas de viento muy fuertes provenientes del sur. Esta situación de alerta se mantendrá prácticamente durante todo el día, y se suman avisos de lluvias que podrían complicar aún más el panorama.

Afuera de las zonas en alerta, se prevé que el resto del país experimente vientos relativamente suaves, con predominancia de los vientos del sur y este, que eventualmente cambiarán a dirección oeste en Canarias. Aunque las condiciones en general serán menos severas, es importante que los ciudadanos permanezcan informados sobre cualquier cambio en el clima.

Las previsiones para hoy indican que las precipitaciones avanzarán desde el noroeste hacia el este, afectando también a Extremadura y a las partes más occidentales de Andalucía. En particular, se anticipa que las lluvias sean más copiosas en el extremo occidental del sistema Central y en toda la cordillera Cantábrica, así como en Galicia, donde la intensidad de las lluvias podría ser notablemente alta.

En términos de temperaturas, se espera un aumento en las máximas en gran parte de la península, con pocos cambios en las regiones de los tercios noreste y noroeste, aunque algunas áreas en Galicia y el noroeste de Castilla y León podrían experimentar descensos. Las temperaturas mínimas, por otro lado, se prevén en descenso en Galicia, el bajo Ebro y las partes más al norte de las mesetas, mientras que en el resto se esperan únicamente aumentos.