El ministerio público censura los tiempos fijados por el magistrado justo antes de su jubilación para acelerar la apertura de juicio oral: «No es aceptable pasar por encima de los profesionales».

La actuación del magistrado Juan Carlos Peinado en el ‘caso Begoña Gómez’ vuelve a situarse en el centro de las críticas del Ministerio Fiscal. En un escrito firmado por el fiscal José Manuel San Baldomero —fechado el pasado 20 de septiembre, días antes de la jubilación del juez este domingo—, la Fiscalía afea duramente la «celeridad» con la que la instrucción urgió la vista preliminar para enviar la causa a juicio oral con jurado.

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El representante del ministerio público censura en su escrito la precipitada convocatoria realizada por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, que citó a las partes con tan solo un día de antelación. «No es usual la celeridad indicada. No es deseable ni aceptable pasar por encima de los profesionales», sostiene San Baldomero, quien subraya que esta falta de margen dejó a las defensas y a la propia acusación pública en situaciones «ciertamente extrañas».

«Intensos y afortunados viajes» para llegar a la cita

Entre los episodios derivados de los plazos impuestos por Peinado, el escrito cita la premura a la que se vio sometido el letrado de Begoña Gómez, Jaime Campaner. El abogado había alegado inicialmente la imposibilidad de acudir por tener señalamientos previos fijados en Barcelona. Sin embargo, tras suspenderse dichos compromisos a última hora, tuvo que emprender un viaje contrarreloj a Madrid. La vista tuvo que retrasarse 45 minutos para permitir que el letrado se desplazase de urgencia desde el aeropuerto hasta la sede judicial.

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A este malestar por la premura impuesta por el magistrado se sumó la defensa de la asistente de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, también investigada en el procedimiento. Su abogado, José María de Pablo, solicitó igualmente el aplazamiento de la citación al encontrarse su representada de viaje en Miami con fecha de regreso fijada para este 28 de septiembre.

La dura reprimenda de la Fiscalía coincide con la salida definitiva del juez Peinado del servicio activo, efectuada este domingo tras acelerar en sus últimos días al frente del juzgado los trámites para la apertura del juicio.

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