El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha manifestado este lunes su optimismo ante las negociaciones que lidera la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para acordar el real decreto ley en materia de vivienda —conocido como «decreto Maricarmen»— con la intención de elevarlo al Consejo de Ministros.

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Durante su intervención en el XVII Encuentro Financiero organizado por KPMG y Expansión, el titular de Economía defendió que el Gobierno trabaja para lograr una norma «ambiciosa» que responda a la «llamada de los ciudadanos», en referencia a las recientes protestas sociales tras el desahucio de una ciudadana y la acampada promovida por el Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol.

Claves de la negociación y respuesta gubernamental

Diferencias dentro de la coalición: Las declaraciones de Cuerpo se producen después de que Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, advirtiera esta misma mañana de que el acuerdo sobre el texto normativo aún se encuentra «muy lejos».

Las declaraciones de Cuerpo se producen después de que Sumar, socio del PSOE en el Ejecutivo, advirtiera esta misma mañana de que el acuerdo sobre el texto normativo aún se encuentra «muy lejos». Tramitación parlamentaria: El ministro confía en que los grupos de la Cámara apoyen el texto cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

El ministro confía en que los grupos de la Cámara apoyen el texto cuando deba ser convalidado en el Congreso de los Diputados. Defensa de la gestión previa: Ante las críticas por la tardanza en adoptar medidas, Cuerpo reivindicó las iniciativas puestas en marcha durante los últimos ocho años, destacando el Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros para consolidar un parque público permanente.

Asimismo, Cuerpo adelantó que el Consejo de Ministros abordará la prórroga de medidas de apoyo a hogares y sectores económicos como el campo, la pesca y el transporte, afectados por la subida de los precios energéticos derivada del conflicto en Irán, ante el vencimiento del marco de ayudas aprobado en junio.

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