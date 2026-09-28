Los mensajes intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al empresario Víctor de Aldama, incorporados a una pieza secreta en el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, revelan que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibía puntual información privilegiada sobre el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

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Según la investigación a la que ha tenido acceso El Mundo, Aldama actuó como nexo clave entre el régimen chavista y el entorno del Ministerio de Transportes, informando de manera anticipada sobre decisiones estratégicas del Gabinete español, coordinando contactos directos con el exministro José Luis Ábalos y analizando la influencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Anticipación de crisis de Gobierno y llamadas tras el ceses de Ábalos

Las comunicaciones reflejan cómo Aldama adelantó en junio de 2021 la inminente salida de la entonces ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, semanas antes de que se formalizara la remodelación del Consejo de Ministros.

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Asimismo, apenas 48 horas después de que Pedro Sánchez destituyera a Ábalos el 10 de julio de 2021, Delcy Rodríguez contactó con Aldama a través de la aplicación encriptada Threema para interesarse por la situación del dirigente socialista. En esa conversación, el empresario gestionó una llamada telefónica entre Ábalos y Rodríguez para detallar de primera mano las razones de su salida de Moncloa.

Reorganización de influencias: «La relación de Z con el 1 es mucho mejor»

Tras la ruptura entre Aldama, Ábalos y su asesor Koldo García —motivada, según la declaración del propio empresario ante el Tribunal Supremo, por el rechazo a seguir pagando comisiones—, el empresario trasladó a la dirigente venezolana cómo se reconfiguraba el mapa de poder en Madrid.

En octubre de 2021, Aldama advirtió a Rodríguez de que la destitución de Ábalos había consolidado la posición de Zapatero ante la Presidencia del Gobierno: «La relación de Z con el 1 es mucho mejor que antes», le transmitió, en referencia a Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. En ese mismo intercambio, Aldama sostuvo que Sánchez había compartido con Zapatero en Lanzarote las razones del cese de Ábalos y advirtió a la mandataria chavista de posibles maniobras de Koldo García para perjudicar su interlocución directa con Caracas.