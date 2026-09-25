Un marco regulatorio homogéneo y «sin populismos»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha planteado la necesidad de articular una regulación clara sobre los obsequios que reciben los representantes institucionales. En una entrevista concedida a La Radio Canaria, Torres ha pedido abordar este debate «sin populismo» para fijar criterios de transparencia unificados en todas las administraciones públicas.

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Durante su intervención, el titular de Política Territorial ha equiparado de forma retórica las controversias por obsequios de gran valor con situaciones cotidianas, cuestionándose qué protocolo debe seguir un representante público cuando recibe, por ejemplo, «una caja de productos típicos para que los deguste».

En el contexto de las investigaciones a Zapatero

Las declaraciones de Torres se producen tras las explicaciones remitidas por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al juzgado que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra. Zapatero justificó la posesión de un conjunto de joyas millonarias aludienedo a un regalo personal del ya fallecido rey de Arabia Saudí durante una visita oficial a España en 2007.

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Posición del Ministerio: Torres ha evitado responder de manera directa si habría conservado un obsequio de esas características.

Torres ha evitado responder de manera directa si habría conservado un obsequio de esas características. Prudencia judicial: El ministro ha señalado que resulta conveniente esperar a que concluya el proceso judicial en curso para extraer conclusiones que eviten la repetición de este tipo de episodios en la función pública.

Claves del debate