Conformidad judicial y condena por resistencia y lesiones

Aitor Zunzarren Crespo, agente de la Policía Foral de Navarra fuera de servicio y cónyuge de la ministra portavoz del Gobierno y titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, fue condenado tras reconocer haber agredido a tres agentes de la Policía Municipal de Pamplona durante la tarde del Chupinazo de los Sanfermines de 2016.

Lee tambien: La ministra de Igualdad Ana Redondo visita Ceuta este domingo

La vista oral, celebrada en mayo de 2017 en un Juzgado de lo Penal de la capital navarra, concluyó mediante un acuerdo de conformidad por el cual el acusado asumió los hechos imputados por la Fiscalía. La sentencia le impuso una pena económica total de 1.680 euros en multas (1.440 euros por resistencia a la autoridad y 240 euros por lesiones leves), además de una indemnización de 90 euros destinada a los agentes agredidos. Este pacto evitó la petición inicial del Ministerio Público, que solicitaba dos años de prisión por atentado contra agentes de la autoridad.

Desarrollo de los hechos e intervención policial

Según el escrito de acusación formalizado por la Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra en diciembre de 2016, los incidentes ocurrieron sobre las 20:30 horas del 6 de julio de 2016 en las inmediaciones de la plaza de toros y la calle Estafeta:

Lee tambien: Elma Saiz apela a la legalidad y a la colaboración entre administraciones para recuperar la normalidad en Ceuta

Origen de la intervención: Varios patrulleros acudieron ante una discusión entre Zunzarren y el personal de acceso de un establecimiento hostelero.

Varios patrulleros acudieron ante una discusión entre Zunzarren y el personal de acceso de un establecimiento hostelero. Resistencia física: Tras ser apartado por los efectivos uniformados, el acusado comenzó a bracear y lanzar codazos, llegando a empujar a uno de los agentes en el tórax.

Tras ser apartado por los efectivos uniformados, el acusado comenzó a bracear y lanzar codazos, llegando a empujar a uno de los agentes en el tórax. Lesiones en la detención: Ya junto al furgón policial en la calle Cortes de Navarra, propinó un codazo en la zona ocular a uno de los funcionarios, provocándole una conjunctivitis que requirió asistencia médica.

Fuentes del entorno de la ministra han señalado que el agente foral pretendía en realidad identificar a un individuo que estaba increpando a su grupo de amigos; no obstante, dicha versión no quedó reflejada en la causa judicial firme, donde el acusado pidió perdón formal a los agentes afectados tras consignar la responsabilidad civil.

Resumen del proceso judicial