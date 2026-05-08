En lo que se considera un avance estratégico sin precedentes contra el crimen organizado, la Guardia Civil ha logrado incautar más de 41 toneladas de cocaína en dos macrooperaciones desarrolladas en alta mar. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que una de estas intervenciones supone la mayor aprehensión de esta sustancia en la historia mundial en un solo golpe policial.

Operación Abisal: Récord mundial con 30 toneladas

El hito principal de este despliegue tuvo lugar el pasado 1 de mayo con la Operación Abisal. Durante la maniobra, se interceptó en aguas internacionales el buque Arconian, que transportaba 30 toneladas de cocaína.

Origen y destino: El buque zarpó de África Occidental, aunque el origen primario de la droga es distinto, y su destino final no era necesariamente España.

El buque zarpó de África Occidental, aunque el origen primario de la droga es distinto, y su destino final no era necesariamente España. Conexión criminal: Las investigaciones vinculan este cargamento con la Mocro Maffia , red de organizaciones de origen neerlandés dedicada a introducir droga en Europa.

Las investigaciones vinculan este cargamento con la , red de organizaciones de origen neerlandés dedicada a introducir droga en Europa. Resistencia armada: Durante el asalto, la Guardia Civil neutralizó a seis tripulantes armados con fusiles de asalto MP4 y pistolas Glock, destinados a custodiar la mercancía frente a posibles robos de bandas rivales.

Operación Alfa-Lima: Intervenciones simultáneas

Previamente, entre el 13 y el 26 de abril, se ejecutó la Operación Alfa-Lima. Este operativo destacó por su complejidad logística, realizando intervenciones diarias coordinadas en el Atlántico, Canarias, el río Guadalquivir y diversos puertos y provincias del sur y levante español.

PUBLICIDAD

Balance de incautaciones: Se aprehendieron 11 toneladas de cocaína , 8,5 toneladas de hachís y 21 kilos de marihuana.

Se aprehendieron , 8,5 toneladas de hachís y 21 kilos de marihuana. Cooperación internacional: En este dispositivo colaboraron la Armada, Vigilancia Aduanera y cuerpos de seguridad de Portugal e Italia.

Impacto en el crimen organizado

El balance global de ambas operaciones arroja cifras contundentes que afectan directamente a la infraestructura logística de las redes transnacionales:

Concepto Cifra Total Detenidos 77 personas Valor de la droga Más de 812 millones de euros Combustible intervenido Alrededor de 72.000 litros de gasolina Otros medios 20 embarcaciones, vehículos y armas diversas

El ministro Marlaska subrayó que estos resultados demuestran la capacidad de las fuerzas de seguridad para golpear de forma simultánea las rutas, la logística y la financiación del narco. Asimismo, descartó que exista actualmente un problema de «infiltración» de redes similares a la Mocro Maffia en territorio español, asegurando que se trata de organizaciones externas que intentan introducir la mercancía en el continente.