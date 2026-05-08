El presidente de Canarias tacha de «incorrecta» la gestión del Gobierno central y defiende que la evacuación pudo hacerse en Cabo Verde. Advierte que, tras la emergencia, «habrá que pedir responsabilidades políticas».

SANTA CRUZ DE TENERIFE – A pocas horas de que el crucero MV Hondius atraque en aguas tinerfeñas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha roto su silencio para mostrar su profundo malestar con la decisión del Gobierno de España de acoger el buque. En una entrevista concedida a ABC, el líder nacionalista ha cuestionado la idoneidad del operativo y ha denunciado una falta de coordinación flagrante con la comunidad autónoma.

Críticas a la gestión de Moncloa

Clavijo ha sido tajante al afirmar que España no tenía «ninguna obligación legal» de recibir al crucero, que zarpó de Cabo Verde tras la negativa de las autoridades locales a permitir el desembarco de los pasajeros afectados por el brote. Según el presidente canario, la crisis sanitaria podría haberse resuelto días antes en los aeropuertos internacionales de Sal o Praia, evitando así una travesía innecesaria de cuatro días hacia las islas.

«El Gobierno de España ha tomado decisiones sin contar con Canarias», ha lamentado Clavijo, señalando que, aunque ahora la prioridad es la seguridad sanitaria, el momento de «depurar responsabilidades políticas» llegará una vez finalice la emergencia.

El estigma de la «insolidaridad»

El presidente canario ha rechazado con contundencia las voces que tachan al archipiélago de insolidario por sus reticencias ante el brote de hantavirus. Clavijo ha puesto como ejemplo la gestión de la crisis migratoria para defender los valores de las islas: «Nadie puede llamar insolidaria a Canarias; con la inmigración hemos dado un ejemplo al mundo».

En este sentido, ha diferenciado la «exigencia de protocolos y seguridad» que pide su Gobierno frente a lo que considera una actuación «incorrecta» y unilateral por parte del Estado y la OMS.

La visita del Papa: un bálsamo político

En contraste con la tensión por el crucero, Clavijo ha mostrado su entusiasmo por la inminente visita del Papa Francisco a las islas, un evento que considera un reconocimiento a la labor humanitaria de los canarios.

Hito histórico: El Gobierno regional subvencionará a los obispados para costear la logística de una visita que ya cuenta con 1.500 periodistas acreditados.

El Gobierno regional subvencionará a los obispados para costear la logística de una visita que ya cuenta con 1.500 periodistas acreditados. Actos multitudinarios: Se esperan misas para 50.000 personas en el muelle de Santa Cruz de Tenerife y 40.000 en el estadio de la UD Las Palmas.

Se esperan misas para en el muelle de Santa Cruz de Tenerife y 40.000 en el estadio de la UD Las Palmas. Carga simbólica: El Pontífice visitará el muelle de Arguineguín, símbolo de la crisis migratoria. Clavijo confía en que este gesto «remueva voluntades en las instituciones europeas» para lograr un enfoque más humano en la política migratoria común.

El presidente canario espera que, frente a la imagen de «tierra de conflictos sanitarios» que ha proyectado el caso del MV Hondius, el Papa se lleve el recuerdo de un pueblo que, a pesar de sentirse desatendido por las instituciones, «ha sabido responder con dignidad y valores cristianos».