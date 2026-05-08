España se prepara para un desplome térmico y lluvias generalizadas. Aragón, Castilla y León y el Cantábrico están en alerta por granizo y acumulaciones de agua importantes.

MADRID – La primavera se toma un respiro para dar paso a un ambiente puramente otoñal. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido un aviso especial ante la llegada de una borrasca atlántica que se situará al oeste de la Península, provocando un episodio de gran inestabilidad que marcará todo el fin de semana con tormentas intensas y un descenso drástico de las temperaturas.

Viernes: Comienzan los avisos por tormentas

La inestabilidad arranca hoy con fuerza en el cuadrante noroeste y Baleares. Sin embargo, la mayor preocupación se centra en el avance de la tarde, cuando la nubosidad de evolución dispare tormentas con aparato eléctrico y granizo en el centro y norte peninsular.

Las zonas bajo vigilancia reforzada y avisos activos incluyen:

Aragón: Especialmente la provincia de Zaragoza.

Especialmente la provincia de Zaragoza. Castilla y León: Burgos, Palencia y Soria.

Burgos, Palencia y Soria. Norte: Cantabria, Navarra, La Rioja y el País Vasco (Álava y Vizcaya).

Sábado: El pico de la inestabilidad

Mañana sábado será el día más crítico. La previsión de los meteorólogos apunta a lluvias prácticamente generalizadas en toda la Península, Baleares, Ceuta y Melilla. No se descartan episodios de granizo y acumulaciones de agua muy importantes en cortos periodos de tiempo, especialmente en las zonas del interior y el valle del Ebro.

El domingo, aunque la tormenta perderá algo de empuje, la lluvia no abandonará el oeste y el centro. Regiones como Galicia, Madrid, Extremadura y ambas Castillas mantendrán cielos cubiertos y precipitaciones intermitentes durante gran parte del día.

Desplome térmico: Máximas de 15 grados

Lo más llamativo de este episodio será el «zarpazo» de frío. Tras días de temperaturas suaves, el termómetro caerá a valores inusualmente bajos para mayo. En muchas capitales del interior y del norte, las máximas apenas rozarán los 15 °C o 18 °C, y en el Pirineo se esperan incluso heladas débiles durante la madrugada.

Recomendaciones y seguridad

La AEMET y las autoridades recomiendan extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y actividades al aire libre. Las tormentas primaverales pueden generar fenómenos muy localizados y violentos, como fuertes rachas de viento y aguaceros intensos que pueden reducir la visibilidad y complicar la conducción en cuestión de minutos.