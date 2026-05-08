Viernes, 8 de mayo de 2026. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy un tiempo marcado por la nubosidad y, en muchas zonas, la posibilidad de lluvia, con temperaturas primaverales y vientos de componente sur, este o suroeste según la región. A continuación, repasamos la situación por áreas, con los datos observados para capitales según los registros municipales publicados.

Norte peninsular

En el norte peninsular, la jornada se presenta con cielos variables y lluvia intermitente. En Bilbao se esperan máx 23°C y mín 11°C, con intervalos nubosos con lluvia, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. Por su parte, en Coruña, A (Otras), el pronóstico indica máx 18°C y mín 12°C, muy nuboso con lluvia, viento S 10 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

La combinación de temperaturas moderadas y la presencia de frentes nubosos hace recomendable prever un paraguas, especialmente en los momentos de mayor actividad de la lluvia.

Centro peninsular

El centro de la Península mantiene un patrón de nubosidad con lluvia. En Madrid se esperan máx 22°C y mín 12°C, con intervalos nubosos con lluvia, viento S 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%. En Zaragoza, el pronóstico es máx 21°C y mín 11°C, con muy nuboso con lluvia escasa, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 80%.

Aunque la lluvia puede ser más tenue en algunos puntos, la saturación nubosa favorece que el cielo se mantenga cambiante a lo largo del día. Las rachas de viento, especialmente con componente sur y sureste, pueden marcar el ritmo de la sensación térmica.

Sur peninsular

En el sur peninsular, el contraste entre zonas es notable. En Ceuta se prevé máx 20°C y mín 15°C, con nuboso, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 10%. En Sevilla, las condiciones apuntan a poco nuboso, con máx 27°C y mín 14°C, viento SO 15 km/h y probabilidad de lluvia 5%.

En general, el ambiente será más estable en el interior andaluz y más cubierto en el extremo oriental del área, aunque con baja probabilidad de precipitación en ambos casos.

Mediterráneo

La franja mediterránea presenta cielos mayoritariamente nubosos, pero con diferencias en la probabilidad de lluvia. En Barcelona se esperan máx 21°C y mín 13°C, con muy nuboso y viento SE 10 km/h; la probabilidad de lluvia es 10%. En València (Otras), el pronóstico indica máx 21°C y mín 13°C, con intervalos nubosos con lluvia escasa, viento E 10 km/h y probabilidad de lluvia 80%.

Esto sugiere un día con nubes persistentes en la zona y episodios de lluvia más probables hacia áreas donde la AEMET recoge lluvia escasa. Aun así, la menor intensidad puede permitir planes al aire libre si se controlan los intervalos de precipitación.

Islas Baleares

En las islas Baleares, el tiempo se mantiene bajo influencia de nubes abundantes. En Palma se esperan máx 23°C y mín 14°C, con muy nuboso con lluvia, viento E 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

Con la lluvia en el pronóstico y viento del este, conviene ajustar desplazamientos y actividades, especialmente en horas con mayor nubosidad.

PUBLICIDAD

Islas Canarias

En Canarias, la AEMET contempla lluvias de carácter más intermitente, con temperaturas acordes a la primavera. En Palmas de Gran Canaria (Las, Otras) se esperan máx 23°C y mín 17°C, con nuboso con lluvia escasa, viento SE 15 km/h y probabilidad de lluvia 100%.

La combinación de nubosidad y precipitaciones débiles mantiene una jornada húmeda, aunque sin datos de intensidades superiores a las recogidas en el pronóstico.

Recomendaciones

Lleva paraguas o chubasquero especialmente en norte peninsular, centro peninsular, Baleares y Canarias, donde la probabilidad de lluvia figura alta en los datos de AEMET.

especialmente en norte peninsular, centro peninsular, Baleares y Canarias, donde la probabilidad de lluvia figura alta en los datos de AEMET. Revisa el viento : en varias capitales se superan los 10–15 km/h, con componentes sur, sureste y este, lo que puede aumentar la sensación de fresco.

: en varias capitales se superan los 10–15 km/h, con componentes sur, sureste y este, lo que puede aumentar la sensación de fresco. Ajusta planes al aire libre si estás en zonas con “intervalos nubosos con lluvia” o “muy nuboso con lluvia”. En Sevilla y Ceuta, en cambio, la lluvia aparece muy poco probable.

En conjunto, este viernes 8 de mayo de 2026 combina temperaturas suaves con una nubosidad relevante en amplias áreas y lluvia con distinta intensidad según la zona. La información consultada proviene de los datos de AEMET para capitales, extraídos de los XML municipales públicos. Si quieres afinar tu planificación, conviene contrastar la evolución de la nubosidad durante el día.