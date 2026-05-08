La justicia ha frenado el intento de Alfonso Basterra de obtener su primer permiso de salida de la cárcel de Topas (Salamanca). A pesar de contar inicialmente con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de la Fiscalía, calificando la concesión de «prematura e injustificada».
Los puntos clave de la resolución son:
- Falta de arrepentimiento: El tribunal subraya la «negación persistente de los hechos» por parte de Basterra, quien sigue sin asumir su responsabilidad en el asesinato de su hija Asunta.
- Gravedad del crimen: Se recuerda la naturaleza extrema del delito cometido en 2013.
- Cómputo de la pena: Aunque el condenado mantiene buena conducta, todavía le resta un tiempo significativo de condena (que no termina hasta 2031) y no alcanzará las tres cuartas partes de la pena hasta marzo de 2027.
- Criterio técnico: La Sala ha dado prioridad al criterio de la Junta de Tratamiento de la prisión, que se había opuesto al permiso por una amplia mayoría (8 votos contra 1).