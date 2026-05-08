La justicia ha frenado el intento de Alfonso Basterra de obtener su primer permiso de salida de la cárcel de Topas (Salamanca). A pesar de contar inicialmente con el visto bueno del juez de vigilancia penitenciaria, la Audiencia Provincial ha estimado el recurso de la Fiscalía, calificando la concesión de «prematura e injustificada».

Los puntos clave de la resolución son:

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