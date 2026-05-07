Protección Civil asegura que el ‘MV Hondius’ no llegará a atracar en Tenerife: la operación se realizará mediante fondeo y traslado directo al aeropuerto para blindar la seguridad de la población.

MADRID (EFE). – El Ministerio del Interior ha diseñado un protocolo de seguridad extrema para la llegada del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, a las costas canarias. La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha garantizado este jueves que no existirá «ninguna posibilidad de contacto» entre los pasajeros del buque y la población local durante el operativo de evacuación.

Una operativa sin escala en puerto

Para extremar las precauciones sanitarias, el Gobierno ha modificado el plan inicial de llegada. Aunque se espera que el crucero alcance aguas tinerfeñas al mediodía del próximo domingo, el buque no atracará en el puerto de Granadilla. En su lugar, el MV Hondius permanecerá fondeado a cierta distancia de la costa.

Esta medida busca establecer una barrera física natural, evitando que el barco toque tierra firme en el puerto. El traslado de los pasajeros se realizará siguiendo una logística de burbuja sanitaria:

Traslado marítimo: Los pasajeros serán evacuados del crucero en lanchas auxiliares.

Los pasajeros serán evacuados del crucero en lanchas auxiliares. Conexión terrestre: Desde el punto de desembarco, serán trasladados directamente al aeropuerto.

Desde el punto de desembarco, serán trasladados directamente al aeropuerto. Destino final: El objetivo es agilizar su repatriación o salida de la isla sin que lleguen a transitar por zonas comunes o centros urbanos.

Mensaje de tranquilidad a la población

Virginia Barcones ha querido zanjar cualquier alarma social en el archipiélago, insistiendo en que el riesgo para la población canaria es inexistente gracias al diseño de este corredor sanitario. «No habrá ninguna posibilidad de contacto», reiteró la secretaria general, subrayando que el protocolo de Emergencias del Ministerio del Interior está activado para asegurar que la evacuación sea «limpia» y estanca.

PUBLICIDAD

El hantavirus, una enfermedad zoonótica que suele transmitirse por el contacto con excrementos de roedores, ha obligado a movilizar recursos de Protección Civil para evitar cualquier riesgo de propagación durante el retorno de los cruceristas a sus países de origen.