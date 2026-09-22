El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, mantuvieron este lunes un encuentro institucional en Gracie Mansion, la residencia oficial del regidor neoyorquino. La reunión se celebró en el marco del viaje del mandatario norteamericano a la ciudad con motivo de la celebración de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

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Durante la cita, Trump agradeció públicamente la invitación del regidor y expresó sus mejores augurios para su gestión al frente del consistorio, manifestando su deseo de que sea un «gran» alcalde para la urbe.

Por su parte, Mamdani justificó el encuentro como parte de su compromiso de mantener vías de diálogo abiertas con cualquier dirigente político cuando considere que estas conversaciones repercuten en el beneficio directo de los ciudadanos neoyorquinos.

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