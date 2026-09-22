Las asociaciones profesionales ASFASPRO, AUME y UMT han cursado al Defensor del Pueblo una queja en la que manifiestan los problemas que sufre el personal militar desplegado en la crisis fronteriza de Ceuta.

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Día tras día, los militares están en las calles de la ciudad intentando que la población pueda seguir su vida con la mayor normalidad posible, pero se encuentran con circunstancias que limitan el alcance de sus actuaciones.

ASFASPRO, AUME y UMT manifiestan la necesidad de que se adopten las medidas adecuadas para garantizar al personal desplegado en Ceuta la información funcional que legalmente debe conocer, su seguridad jurídica y personal, la prevención de riesgos (ante ataques físicos y contacto con enfermedades) y la protección de sus datos identificativos.

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Los miembros de un ejército profesional deben tener sus derechos profesionales bien protegidos y deben sentirse en todo momento respetados para poder centrarse en el cumplimiento de su misión.

El Ministerio de Defensa, y Margarita Robles la primera, debería tener en cuenta la situación actual, en la que las Fuerzas Armadas vienen encadenando intervenciones, y que la profesión militar ha perdido atractivo por sus condiciones laborales y económicas.