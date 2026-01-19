En un movimiento procesal poco frecuente, el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha autorizado que Koldo García Izaguirre abandone temporalmente la prisión de Soto del Real este miércoles para personarse en la sede judicial. El objetivo del traslado es que el investigado recoja «personalmente» un disco duro que contiene copias de sus dispositivos móviles intervenidos.

Este acto tendrá lugar a las 12:00 horas y contará con la presencia de su abogada defensora, tras meses de reclamaciones por parte de García para recuperar el material electrónico incautado durante los registros en su domicilio.

Un traslado excepcional bajo custodia

La resolución del magistrado Moreno especifica los detalles logísticos para garantizar que el exasesor de Ábalos pueda cumplir con el trámite sin que ello afecte a su situación de prisión provisional:

• Oficio a Instituciones Penitenciarias: Se ha librado una orden directa al centro penitenciario de Soto del Real para organizar el traslado bajo custodia policial.

• Contenido del dispositivo: El disco duro entregado es una réplica certificada de la información volcada de los teléfonos y tablets que la UCO le intervino, permitiendo así que la defensa pueda analizar los datos para preparar el juicio.

• Presencia de la defensa: Su abogada estará presente en el momento de la entrega para levantar acta del estado del dispositivo.

El Supremo ratifica su permanencia en la cárcel

Esta «salida» técnica de prisión coincide con un revés judicial para el núcleo duro de la trama. Solo unas horas antes, este lunes 19 de enero, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado que tanto José Luis Ábalos como Koldo García deben seguir en prisión provisional.

El Alto Tribunal ha desestimado sus recursos de apelación basándose en:

1. Riesgo de fuga elevado: Los magistrados consideran que los indicios son tan graves y la pena tan alta que existe un peligro real de que intenten huir.

2. Proximidad del juicio: Con la apertura del juicio oral en el horizonte, la justicia busca asegurar la presencia de ambos en la vista definitiva.

¿Por qué ahora?

La entrega de este material se produce tras numerosas peticiones de la defensa alegando «indefensión» al no tener acceso a la totalidad de las comunicaciones intervenidas por la Guardia Civil. Aunque los terminales originales siguen bajo custodia para no romper la cadena de custodia, el juez Moreno ha accedido a facilitar esta copia para equilibrar el derecho de defensa con la seguridad de la investigación.