Uno de los dos hombres que fueron arrastrados por el mar mientras pescaban este lunes en Los Charcones, en el municipio de Yaiza (sureste de Lanzarote), falleció este martes, informó el Consorcio de Emergencias de Lanzarote. La víctima, un ciudadano italiano de 27 años residente en la isla, fue rescatada del mar, pero no logró superar la parada cardiorrespiratoria que sufrió durante el rescate.

El otro afectado, también de nacionalidad italiana, logró salir del agua por sus propios medios y se encuentra fuera de peligro. El fallecido fue socorrido a 500 metros de donde fue arrastrado por las olas y evacuado en helicóptero, pero murió en el hospital mientras era atendido en la camilla.

Con este deceso, se elevan a cinco las muertes registradas en Canarias desde el domingo debido a los fenómenos costeros que afectan al archipiélago desde el 5 de diciembre. El lunes, otro golpe de mar causó la muerte de una persona en Los Gigantes, al este de Tenerife. El 112 activó los recursos de emergencia tras la caída al agua de al menos siete personas el domingo, rescatando con vida a una y recuperando los cuerpos de tres fallecidos. Una cuarta víctima, una mujer, fue trasladada en helicóptero a un hospital en Santa Cruz de Tenerife, donde falleció en la madrugada del lunes.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias mantiene la prealerta por fenómenos costeros en varias islas, incluida Tenerife. Autoridades locales, como el alcalde Emilio Navarro, confirmaron que las zonas de riesgo estaban precintadas y valladas desde el inicio de la prealerta.

El Gobierno de Canarias recuerda a la ciudadanía la necesidad de extremar las precauciones en las costas e insiste en seguir los consejos de autoprotección para prevenir accidentes en el mar. Según la Asociación para la Prevención de Accidentes Acuáticos Canarias, 1500 KM de Costa, en los primeros 11 meses del año se registraron 60 ahogamientos en el archipiélago, siete menos que en el mismo período de 2024.