Una mujer ha fallecido este martes en su domicilio de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 46 años que ya ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra. La División de Investigación Criminal de la región sur de Barcelona ha iniciado un proceso para esclarecer las circunstancias del suceso, investigado como un posible caso de violencia machista.

Según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el detenido no contaba con antecedentes judiciales por agresión a su pareja. Los Mossos informaron que recibieron un aviso a las 06:30 horas sobre una pelea en el interior de la vivienda, por lo que se desplazaron al lugar junto al Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Al llegar, los agentes encontraron el cadáver de la mujer con signos de violencia. Posteriormente, la policía localizó al presunto autor del crimen cerca del domicilio y procedió a su detención.

Fuentes cercanas al caso han indicado que el suceso ocurrió tras una discusión entre la pareja, cuando no había niños presentes en el domicilio. La delegación del Gobierno contra la violencia machista ha comenzado a recopilar información sobre este caso. De confirmarse como un nuevo episodio de violencia de género, el número de víctimas mortales en 2025 ascendería a 43, y a 1.338 desde que se inició su registro en 2003.