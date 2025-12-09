

El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, tras filtrar el correo electrónico del abogado del empresario Alberto González Amador y difundir una nota informativa de la Fiscalía. Además, deberá pagar una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros al empresario, pareja de Isabel Díaz Ayuso y procesado por fraude a Hacienda.

La sentencia, hecha pública este martes, confirma la condena dictada el pasado 20 de noviembre, aunque el tribunal había reservado la exposición completa de los fundamentos hasta ahora. La resolución incluye también un voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo, que proponían la absolución de García Ortiz. Tras conocer la condena, el fiscal general presentó su dimisión el 24 de noviembre.

El fallo del Supremo es firme y solo podría ser impugnado mediante un recurso extraordinario de nulidad, con escasas posibilidades de prosperar. La única alternativa residual para García Ortiz sería acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo.

Durante el juicio, celebrado entre el 3 y el 13 de noviembre, comparecieron 40 testigos, incluidos González Amador, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña Miguel Ángel Rodríguez, ex altos cargos de Moncloa y periodistas de distintos medios. Varios declararon conocer que González Amador había admitido sus delitos para alcanzar un pacto de conformidad, antes de que García Ortiz recibiera el correo en cuestión. Tres testigos aseguraron haber tenido acceso al mail, aunque se acogieron al secreto profesional para no revelar sus fuentes.

Las acusaciones cuestionaron la veracidad de algunos testimonios, argumentando posibles conflictos de interés que podrían haber influido en la protección de las fuentes. La pena impuesta por el Supremo queda por debajo de lo solicitado por las acusaciones, que reclamaban hasta seis años de prisión y doce de inhabilitación.