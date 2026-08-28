La comunidad educativa de Ceuta se encuentra en estado de alarma ante el inminente inicio del curso escolar, previsto para el próximo 8 de septiembre. La reciente entrada masiva de inmigrantes ha generado preocupaciones entre los padres sobre la seguridad en las aulas y el retorno a la normalidad.

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Esta situación fue abordada en el Pleno del Foro de la Educación, donde participaron representantes de la administración educativa, profesores, sindicatos y otros organismos. La reunión, presidida por el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, puso de manifiesto la necesidad de garantizar la seguridad en los centros escolares para el regreso de los alumnos.

Los centros educativos, afectados por la crisis migratoria, están siendo objeto de limpieza y reparación. Entre ellos, el Colegio Reina Sofía y el Príncipe Felipe, que acogieron a un gran número de menores, han sido desalojados completamente para llevar a cabo estas labores. Además, se han registrado múltiples incidencias en algunos colegios, lo que ha llevado a la instalación de vallados protectores.

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Las medidas de seguridad también incluyen la contratación de personal de seguridad privada que velará por la protección de los centros durante el horario escolar y por la noche. Asimismo, se han reforzado las rutas de desplazamiento de los alumnos y se contará con la presencia de agentes de seguridad y Protección Civil.

Adicionalmente, se implementará un plan de atención psicosocial dirigido a los menores, con el objetivo de abordar las preocupaciones emocionales que puedan surgir debido a la crisis migratoria. La seguridad durante los recreos y el uso de autobuses también será vigilada para garantizar la tranquilidad de toda la comunidad educativa.

Las discusiones en el Foro de la Educación han evidenciado la preocupación por el absentismo escolar y su impacto en el bienestar de los estudiantes. Se plantea la creación de un canal de comunicación para asegurar el seguimiento de esta situación y la implementación de medidas adecuadas que promuevan un inicio del curso seguro y efectivo.