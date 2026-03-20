Tras la devastación de Eregion al cierre de su segunda etapa, la producción de Prime Video se encamina hacia la Guerra de los Elfos contra el Señor Oscuro, un conflicto de dimensiones inéditas en las adaptaciones cinematográficas.

La serie ‘Los Anillos del Poder’ se prepara para explorar una dinámica hasta ahora inédita en la franquicia basada en la obra de J.R.R. Tolkien. La condición de precuela de esta producción ofrece la oportunidad de trasladar a la pantalla una versión de la Tierra Media que, hasta la fecha, solo había sido descrita en las páginas de las novelas de ‘El Señor de los Anillos’. La Segunda Edad, periodo en el que se ambienta la trama, presenta un escenario donde los Elfos se consolidan como la raza dominante, con diversos reinos y asentamientos distribuidos por todo el territorio.

Esta perspectiva contrasta con los eventos protagonizados por Frodo Bolsón, donde el pueblo élfico aparece concentrado en territorios muy específicos o alejados de los focos principales de la acción. Tras mostrar una época de prosperidad en sus primeras entregas, la serie se dispone ahora a narrar el presunto desmoronamiento de esta civilización.

El inicio del conflicto: la caída de Eregion

El punto de inflexión definitivo se produjo al término de la segunda temporada de ‘Los Anillos del Poder’. El saqueo de Eregion a manos de Sauron, que culminó con el sometimiento del reino y de su señor, Celebrimbor, supone apenas el preámbulo de lo que se aventura como una guerra devastadora entre el Señor Oscuro y los Elfos en la Tierra Media.

A pesar de que la trilogía original de ‘El Señor de los Anillos’ estuvo marcada por los enfrentamientos derivados de la Guerra del Anillo, estas luchas palidecen en comparación con la magnitud de los conflictos de la Segunda Edad. La denominada Guerra de los Elfos y Sauron representa el temor constante de personajes como Elrond, Galadriel y Gandalf, quienes trataron de evitar a toda costa que una escalada de tal violencia se repitiera si Sauron lograba recuperar el Anillo Único. Aunque los Elfos alcanzaron finalmente la victoria, el coste fue casi total, impidiéndoles una recuperación plena.

Una escalada bélica sin precedentes en pantalla

Las adaptaciones cinematográficas previas no han mostrado, según los expertos, una guerra con una escalada de estas características. Gracias a la intervención de Frodo, los conflictos finales de la saga principal resultaron menos cruentos que los que están por venir en la serie. Con la caída de Eregion, la guerra ha comenzado de manera oficial en la producción de Prime Video.

Si bien es cierto que la serie ha introducido diversas modificaciones en la cronología respecto al canon literario, el futuro de la trama se orienta claramente hacia el desarrollo de este conflicto bélico. Sauron cuenta ya con un ejército bajo sus órdenes y los Elfos han tomado plena conciencia de la amenaza que representa. La próxima temporada promete mantener la esencia de ‘El Señor de los Anillos’, mostrando la crudeza de una guerra que cambió para siempre el destino de la Tierra Media.