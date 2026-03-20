El icónico actor y experto en artes marciales ha fallecido este jueves en Hawái rodeado de su familia. Norris, que recientemente había celebrado su cumpleaños, deja un legado imborrable en el cine de acción y la cultura popular.

El mundo del espectáculo y las artes marciales despide a una de sus figuras más emblemáticas. El actor Chuck Norris ha fallecido este jueves por la mañana en Hawái a los 86 años de edad, según ha confirmado su familia a través de un comunicado oficial. El intérprete, mundialmente conocido por su papel protagonista en la serie de televisión ‘Walker, Texas Ranger’, murió en paz y acompañado por sus seres queridos.

La noticia de su deceso se produce tras confirmarse que el actor había sido hospitalizado en la isla de Kauai debido a una emergencia médica cuya naturaleza exacta no ha sido especificada. Según fuentes cercanas al entorno del intérprete, el pasado miércoles Norris se encontraba todavía entrenando en la isla y mostraba un estado de ánimo positivo.

Una trayectoria marcada por la acción y las artes marciales

Carlos Ray Norris, nombre real del artista, había soplado las velas de su 86 cumpleaños el pasado 10 de marzo. Con motivo de la efeméride, publicó un vídeo en sus redes sociales donde se le podía ver realizando ejercicios de entrenamiento. En dicha grabación, el actor dejó una frase que resumía su filosofía de vida y su vitalidad: «Yo no envejezco, yo subo el nivel».

La carrera de Norris en Hollywood estuvo intrínsecamente ligada a su dominio de las disciplinas de combate. Su salto a la fama internacional se consolidó con títulos que hoy son referentes del género, como ‘The Way of the Dragon’ (El furor del dragón), cinta en la que protagonizó un histórico duelo cinematográfico frente a Bruce Lee. Asimismo, encabezó producciones de éxito comercial como ‘Delta Force’, consolidándose como el rostro del héroe de acción de las décadas de los 80 y 90.

De la pantalla al fenómeno de internet

Más allá de su faceta interpretativa y su veteranía en la competición de artes marciales, Chuck Norris se convirtió en un fenómeno de la cultura popular contemporánea. En los últimos años, su figura cobró una nueva dimensión digital gracias a los denominados ‘Chuck Norris facts’, una serie de frases satíricas y humorísticas sobre su supuesta invencibilidad que circulan de forma masiva por internet.

Con su fallecimiento, desaparece un referente de la industria del entretenimiento que supo transitar desde el cine de culto de artes marciales hasta el éxito masivo en la televisión en abierto, dejando un vacío profundo entre sus seguidores y compañeros de profesión.