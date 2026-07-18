Plan perfecto para esta noche de sábado (18 de julio de 2026): desde actualidad y entretenimiento hasta cine y documentales. Aquí tienes la parrilla por cadenas, con ideas claras de por dónde empezar y qué conviene no dejar escapar.

La 1

Arrancas con espacio divulgativo y avanzas hacia una noche temática muy de “modo maratón”. Ideal si te apetece una propuesta completa, con informativos, deporte y documentales.

Programación

20:25 Aquí la tierra

Aquí la tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:40 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:45 Camino a NY

Camino a NY 22:45 Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial

Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial 00:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Viaje al centro de la tele: la noche temática 01:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Viaje al centro de la tele: la noche temática 01:55 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Imprescindibles:

22:45 Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial

Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial 21:45 Camino a NY

Camino a NY 00:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática

Viaje al centro de la tele: la noche temática 21:40 Teledeporte 2 (si quieres abrir con deporte)

La 2

Esta noche, La 2 mezcla concursos, cultura y cine de base literaria. Si te gusta alternar entretenimiento con programas más “pensados”, aquí tienes buen plan.

Programación

20:05 Jeopardy

Jeopardy 21:00 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 22:20 Benigno Pendás

Benigno Pendás 22:50 Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez

Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez 22:50 Las bicicletas son para el verano

Las bicicletas son para el verano 01:50 La noche temática

Imprescindibles:

22:50 Las bicicletas son para el verano

Las bicicletas son para el verano 21:45 Cifras y letras

Cifras y letras 20:05 Jeopardy

Jeopardy 01:50 La noche temática

Antena 3

Antena 3 apuesta por entretenimiento popular con dosis informativas y un remate musical/creativo. Si quieres una noche variada y con ritmo, es una gran opción.

Programación

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Deportes 2 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 22:10 Tu cara me suena

Tu cara me suena 01:45 Tu cara me suena

Imprescindibles:

22:10 Tu cara me suena

Tu cara me suena 20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 Noticias 2

Antena 3 Noticias 2 21:45 Deportes 2

Cuatro

Si te tira lo periodístico con un toque de entretenimiento y luego cine, Cuatro encaja muy bien. Es de esas parrillas que te permiten cambiar de registro sin perder el hilo.

Programación

20:00 Noticias Cuatro 2

Noticias Cuatro 2 20:40 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 20:55 El tiempo

El tiempo 21:20 First Dates

First Dates 23:00 Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas»

Imprescindibles:

23:00 Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas»

Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas» 21:20 First Dates

First Dates 20:40 El desmarque Cuatro

El desmarque Cuatro 20:00 Noticias Cuatro 2

Telecinco

Una noche con magazine/entretenimiento desde el inicio, informativos a mitad de tramo y remate con formato de debate y un especial. Buen plan si te apetece “fácil de seguir” y con continuidad.

Programación

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 21:30 El desmarque Telecinco

El desmarque Telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:45 ¡De viernes!

Imprescindibles:

21:45 ¡De viernes!

¡De viernes! 21:00 Informativos Telecinco

Informativos Telecinco 20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:30 El desmarque Telecinco

laSexta

Si lo tuyo es la investigación y el periodismo en profundidad, laSexta es la parada obligatoria. Además, el bloque final es especialmente potente para quien se queda hasta tarde.

Programación

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta Deportes

laSexta Deportes 21:30 laSexta Columna

laSexta Columna 22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 00:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 01:30 Equipo de Investigación

Imprescindibles:

22:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 23:30 Equipo de Investigación

Equipo de Investigación 21:00 laSexta Clave

laSexta Clave 21:30 laSexta Columna

¿Con cuál te quedas? Si quieres empezar fuerte con concursos, mira La 2 o Antena 3. Si prefieres cine, Cuatro es tu salto a las 23:00. Y si te apetece cerrar el día con contenido con investigación y profundidad, pon laSexta en marcha y no te muevas.