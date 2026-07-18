Plan perfecto para esta noche de sábado (18 de julio de 2026): desde actualidad y entretenimiento hasta cine y documentales. Aquí tienes la parrilla por cadenas, con ideas claras de por dónde empezar y qué conviene no dejar escapar.
La 1
Arrancas con espacio divulgativo y avanzas hacia una noche temática muy de “modo maratón”. Ideal si te apetece una propuesta completa, con informativos, deporte y documentales.
Programación
- 20:25 Aquí la tierra
- 20:55 Telediario 2
- 21:40 Teledeporte 2
- 21:45 Camino a NY
- 22:45 Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial
- 00:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática
- 01:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática
- 01:55 Viaje al centro de la tele: la noche temática
Imprescindibles:
- 22:45 Especial de ‘Estudio Estadio’ sobre el Mundial
- 21:45 Camino a NY
- 00:00 Viaje al centro de la tele: la noche temática
- 21:40 Teledeporte 2 (si quieres abrir con deporte)
La 2
Esta noche, La 2 mezcla concursos, cultura y cine de base literaria. Si te gusta alternar entretenimiento con programas más “pensados”, aquí tienes buen plan.
Programación
- 20:05 Jeopardy
- 21:00 Trivial Pursuit
- 21:45 Cifras y letras
- 22:20 Benigno Pendás
- 22:50 Película basada en la obra de Fernando Fernán Gómez
- 22:50 Las bicicletas son para el verano
- 01:50 La noche temática
Imprescindibles:
- 22:50 Las bicicletas son para el verano
- 21:45 Cifras y letras
- 20:05 Jeopardy
- 01:50 La noche temática
Antena 3
Antena 3 apuesta por entretenimiento popular con dosis informativas y un remate musical/creativo. Si quieres una noche variada y con ritmo, es una gran opción.
Programación
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 Tu cara me suena
- 01:45 Tu cara me suena
Imprescindibles:
- 22:10 Tu cara me suena
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 Noticias 2
- 21:45 Deportes 2
Cuatro
Si te tira lo periodístico con un toque de entretenimiento y luego cine, Cuatro encaja muy bien. Es de esas parrillas que te permiten cambiar de registro sin perder el hilo.
Programación
- 20:00 Noticias Cuatro 2
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:55 El tiempo
- 21:20 First Dates
- 23:00 Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas»
Imprescindibles:
- 23:00 Vin Diesel protagoniza «Ajuste de Cuentas»
- 21:20 First Dates
- 20:40 El desmarque Cuatro
- 20:00 Noticias Cuatro 2
Telecinco
Una noche con magazine/entretenimiento desde el inicio, informativos a mitad de tramo y remate con formato de debate y un especial. Buen plan si te apetece “fácil de seguir” y con continuidad.
Programación
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 21:30 El desmarque Telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:45 ¡De viernes!
Imprescindibles:
- 21:45 ¡De viernes!
- 21:00 Informativos Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:30 El desmarque Telecinco
laSexta
Si lo tuyo es la investigación y el periodismo en profundidad, laSexta es la parada obligatoria. Además, el bloque final es especialmente potente para quien se queda hasta tarde.
Programación
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta Clave
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:25 laSexta Deportes
- 21:30 laSexta Columna
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 00:30 Equipo de Investigación
- 01:30 Equipo de Investigación
Imprescindibles:
- 22:30 Equipo de Investigación
- 23:30 Equipo de Investigación
- 21:00 laSexta Clave
- 21:30 laSexta Columna
¿Con cuál te quedas? Si quieres empezar fuerte con concursos, mira La 2 o Antena 3. Si prefieres cine, Cuatro es tu salto a las 23:00. Y si te apetece cerrar el día con contenido con investigación y profundidad, pon laSexta en marcha y no te muevas.