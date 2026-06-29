El exsecretario de Organización socialista recurre la competencia del juez Santiago Pedraz, exigiendo que la investigación se mantenga en el juzgado de instrucción ordinario que abrió el caso.

Madrid, 29 de junio de 2026 – La estrategia de defensa de Santos Cerdán ha dado un giro definitivo en los tribunales. El exsecretario de Organización del PSOE ha iniciado una batalla jurídica para intentar frenar que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, asuma el control de la investigación de la presunta trama del «caso de las cloacas» o «caso Leire Díez».

Cerdán ha presentado formalmente un recurso en el que impugna la competencia de la Audiencia Nacional sobre esta causa. Su objetivo procesal es que las pesquisas regresen y continúen en el juzgado de instrucción madrileño que abrió las primeras diligencias, evitando el enjuiciamiento en una instancia judicial penal de carácter centralizado.

Guerra de competencias en los juzgados

El núcleo del recurso de la defensa ataca el salto del caso hacia la Audiencia Nacional. Los argumentos se centran en los siguientes aspectos:

Competencia del juzgado original: La defensa sostiene que el juzgado de instrucción ordinario que inició el procedimiento es el órgano competente por territorialidad y reparto para seguir dirigiendo las actuaciones.

La defensa sostiene que el juzgado de instrucción ordinario que inició el procedimiento es el órgano competente por territorialidad y reparto para seguir dirigiendo las actuaciones. Falta de aforamiento actual: Tras haber abandonado sus responsabilidades de primera línea orgánica dentro de la formación política y no ostentar condición de aforado parlamentario, la defensa busca diluir el alcance de la investigación en juzgados ordinarios en lugar de un tribunal de especial relevancia.

El sumario secreto bajo la lupa de la UCO

El caso, que se encuentra actualmente bajo secreto de sumario, ha experimentado un fuerte avance en las últimas semanas, especialmente tras los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en dependencias institucionales, en la sede central de Ferraz y en domicilios particulares de los implicados.

La investigación judicial trata de determinar si desde el entorno de la dirección de Organización se articularon maniobras de espionaje o dosieres cruzados —bautizados políticamente como «las cloacas del partido»— dirigidos a neutralizar o desacreditar a miembros de la judicatura, la fiscalía y los propios estamentos policiales.

Implicados Clave Situación Procesal / Rol Bajo Investigación Santos Cerdán Exsecretario de Organización del PSOE; investigado como presunto cabecilla de la trama. Leire Díez Figura central que da nombre al sumario de la trama. Santiago Pedraz Juez de la Audiencia Nacional cuya competencia está recurrida por la defensa.

Por su parte, Cerdán ha venido negando reiteradamente la existencia de delitos de cohecho o chantajes, asegurando en sus comparecencias públicas que el procedimiento judicial obedece a un intento de desgastar su figura personal y la de la dirección del partido. Con este movimiento formal ante la Audiencia Nacional, la defensa trata de ganar oxígeno procesal y restar trascendencia pública a una causa que amenaza con desestabilizar orgánicamente al partido.