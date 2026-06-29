El candidato del PP a un tercer mandato inicia el pleno sin haber cerrado un pacto de gobernabilidad. Las fuerzas de izquierda ratifican su ‘no’ y el Parlamento ya baraja una segunda votación para el jueves.

Sevilla, 29 de junio de 2026 – El Parlamento de Andalucía acoge desde este lunes la primera sesión del pleno extraordinario para la reelección de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, a diferencia de su anterior mandato, el líder de los populares andaluces afronta este proceso con incertidumbre política: arranca el debate parlamentario sin disponer todavía de un acuerdo cerrado con Vox, cuyos 15 diputados son imprescindibles para desbloquear la gobernabilidad en la comunidad.

Moreno acude a esta cita institucional avalado por los 53 escaños que el Partido Popular cosechó en los comicios del pasado 17 de mayo. Pese a su victoria, la cifra se queda a dos asientos de la mayoría absoluta parlamentaria (fijada en 55), lo que ha forzado semanas de conversaciones complejas con la formación que lidera Santiago Abascal.

El calendario de las votaciones: el fantasma del jueves

El debate ha arrancado formalmente a mediodía con el discurso del candidato popular, quien ha centrado su argumentación en la necesidad de configurar con urgencia el Ejecutivo autonómico para poder confeccionar los Presupuestos de la Junta de 2027 en tiempo y forma. Las votaciones de los parlamentarios están pautadas en dos tiempos:

Primera votación (Martes 30 de junio): Moreno necesita la mayoría absoluta de la Cámara para salir investido en primera instancia. Al no tener amarrados los votos de Vox a escasas horas de abrirse la urna, fuentes parlamentarias dan por hecho que no se superará este corte.

Moreno necesita la mayoría absoluta de la Cámara para salir investido en primera instancia. Al no tener amarrados los votos de Vox a escasas horas de abrirse la urna, fuentes parlamentarias dan por hecho que no se superará este corte. Segunda votación (Jueves 2 de julio): Transcurridas 48 horas, se activará una nueva ronda donde el candidato popular solo requerirá mayoría simple (más votos a favor que en contra). El propio presidente del Parlamento de Andalucía ya ha sugerido formalmente a los distintos grupos políticos que se preparen para este escenario del jueves.

Las posiciones de la oposición ante el debate

La izquierda parlamentaria andaluza acude al pleno en bloque de confrontación. Tanto el PSOE (28 escaños) como Adelante Andalucía (8 escaños) y Por Andalucía (5 escaños) han ratificado de forma unánime su voto negativo a la candidatura del barón popular. Los portavoces de estas formaciones han reprochado duramente a Moreno que condicione la estabilidad del nuevo Gobierno autonómico a las exigencias programáticas de la ultraderecha.

Por su parte, las delegaciones de negociación del PP y de Vox han apurado los contactos telefónicos y sectoriales en las últimas horas, bajo la consigna de los populares de mantener un Gobierno en solitario sin otorgar consejerías a sus socios prioritarios. Desde Vox se ha insistido en que «no regalarán» su apoyo externo sin contraprestaciones firmes que aseguren un giro en las políticas agrarias y presupuestarias del palacio de San Telmo.