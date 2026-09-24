Señal del sorteo: RTVE · Loterías y Apuestas del Estado
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El sorteo de La Primitiva ha finalizado. Esta es la combinación ganadora y los premios:
Resultado del sorteo
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Combinación: 6382145329
Complementario: 28 · Reintegro: 9
Joker: 7206235
Bote: 24.500.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|Especial (6 Aciertos + R)
|0
|0,00 €
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|5
|41.714,28 €
|3ª (5 Aciertos)
|205
|1865,27 €
|4ª (4 Aciertos)
|10.697
|51,99 €
DIRECTO FINALIZADO 1 actualizaciones
Combinación ganadora y premios.
Combinación: 6382145329
Complementario: 28 · Reintegro: 9
Joker: 7206235
Bote: 24.500.000,00 €
|Categoría
|Acertantes
|Premio
|Especial (6 Aciertos + R)
|0
|0,00 €
|1ª (6 Aciertos)
|0
|0,00 €
|2ª (5 Aciertos + C)
|5
|41.714,28 €
|3ª (5 Aciertos)
|205
|1865,27 €
|4ª (4 Aciertos)
|10.697
|51,99 €