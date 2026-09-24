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El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, realizará una entrevista en directo este jueves, 24 de septiembre, en el programa Más de Uno de Onda Cero, conducido por Rafa Latorre.

La entrevista se llevará a cabo con el objetivo de abordar diferentes temas relacionados con la actualidad de la ciudad y las gestiones realizadas por el Gobierno local.

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Los ciudadanos podrán seguir este importante encuentro a través de la emisora Onda Cero y sus plataformas digitales.