La trama de la serie de época de TVE se intensifica este martes, 5 de mayo, con el hallazgo de Teresa sobre la vida privada de Cristóbal y las maniobras de extorsión del duque de Carril hacia Manuel.

El palacio de ‘La Promesa’ vive este martes una jornada marcada por las revelaciones sentimentales y la degradación física de algunos de sus protagonistas. En el capítulo 827 de la exitosa ficción, la preocupación se traslada a la habitación de Adriano, cuya salud ha experimentado un empeoramiento notable. Martina, incapaz de contener su inquietud, decidirá visitar al joven en mitad de la noche para comprobar su estado de primera mano, evidenciando la gravedad de la situación.

El hallazgo de Teresa y las sospechas de Julieta

En el ámbito del servicio, la tensión alcanza un punto de no retorno. Teresa, movida por los celos y la sospecha constante, ha llevado a cabo el registro del despacho de Cristóbal. La búsqueda de pruebas sobre una supuesta amante ha dado sus frutos: la joven halla una carta incriminatoria que confirma sus peores temores sobre el mayordomo. Esta revelación promete alterar el orden jerárquico y personal en las dependencias de la planta baja.

Paralelamente, el engaño rodea a Manuel. Aunque el joven intenta ocultar a Julieta la verdadera naturaleza del chantaje que está sufriendo por parte del duque de Carril, ella comienza a sospechar que algo grave se oculta tras las explicaciones oficiales. La perspicacia de Julieta pone en jaque la estrategia de silencio que Manuel ha intentado mantener para proteger la estabilidad de la casa.

Chantajes y secretos familiares bajo sospecha

El duque de Carril continúa con su estrategia de manipulación hacia Vera. En un ejercicio de fingido afecto paternal, el duque justifica su extorsión a Manuel como una suerte de «indemnización» por el supuesto deshonor que supuso para la joven haber servido como criada. Mientras tanto, en las altas esferas, el duque de Salvatierra ha decidido intervenir en favor de Curro, reprendiendo a Lorenzo al detectar que sus calumnias carecen de fundamento y nacen exclusivamente de un profundo resentimiento personal.

La gestión de los secretos del pasado también cobra protagonismo en esta entrega. Pía confiesa finalmente a Ricardo que ha revelado a Santos la verdad sobre la muerte de Ana. Ricardo, en un intento desesperado por garantizar la tranquilidad de su hijo, se muestra dispuesto a cualquier sacrificio para evitar que los detalles más escabrosos del suceso salgan a la luz pública.

Tensiones en el servicio y un posible acercamiento

La trama se completa con el enfrentamiento entre Carlo y Estefanía. El primero advierte a la mujer para que cese en sus intentos de chantaje, aunque ella se mantiene firme en su postura de no ceder. Por el contrario, un rayo de esperanza surge entre Curro y Ángela, quienes protagonizan un intercambio de disculpas. Si bien no se trata de una reconciliación definitiva, supone un paso fundamental para suavizar su relación tras los conflictos previos.