La ficción de época de Televisión Española vive este martes una jornada de máxima tensión con la vulnerabilidad de Victoria y las incesantes presiones de Enriqueta sobre Alejo para esclarecer la muerte de Domingo.

La parrilla de La 1 de TVE recupera este martes, 5 de mayo, el curso de las intrigas en la aclamada serie ‘Valle Salvaje’. En su entrega número 408, que se emitirá a partir de las 17:45 horas como antesala de ‘La Promesa’, la trama se sumerge en un escenario de confesiones y sospechas que amenaza con alterar el equilibrio tanto en la Casa Grande como en la Casa Pequeña.

El eje central de este episodio se sitúa en la figura de Victoria, quien, tras encontrarse entre la espada y la pared por la firme actitud de su sobrina, decide finalmente ceder. La presión ejercida por Bárbara ha surtido efecto tras los reproches de esta última por el comportamiento de Victoria hacia Adriana. En un arrebato de vulnerabilidad inédito hasta la fecha, Victoria desvelará un oscuro secreto cuyas consecuencias podrían ser imprevisibles para el devenir de la familia.

El tormento de Alejo y las sospechas en el palacio

De forma paralela, la Casa Pequeña no queda exenta de conflictos. Enriqueta mantiene su asedio psicológico sobre Alejo, buscando desesperadamente una confesión definitiva sobre la muerte de Domingo. El joven, profundamente atormentado por el sentimiento de culpa, librará en este capítulo una batalla interna contra la tentación de admitir su responsabilidad en los hechos, mientras Enriqueta redobla sus esfuerzos para que la verdad salga a la luz.

Por otro lado, la curiosidad de Leonor despierta recelos en el entorno del palacio. Su interés por obtener información detallada sobre el parto de Adriana la llevará a interrogar incluso a Pedrito, sembrando la duda sobre las verdaderas intenciones que se esconden tras su incesante búsqueda de datos.

Antecedentes de una crisis interna

Esta nueva entrega de la producción creada por Josep Cister llega tras un capítulo previo en el que las sospechas ya comenzaban a cercar a los protagonistas. Cabe recordar que Hernando ya había manifestado sus dudas respecto al extraño comportamiento de Victoria, mientras que el enfrentamiento directo entre Bárbara y su tía por el trato dispensado a Adriana dejó el terreno abonado para la confesión que se producirá este martes.

El palacio se convierte así en el escenario de una compleja partida de ajedrez donde cada movimiento y cada secreto desvelado puede transformar radicalmente el destino de los personajes de esta aclamada ficción de época.