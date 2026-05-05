La renta variable europea busca estabilizarse tras las pérdidas de la sesión anterior provocadas por la operación ‘Proyecto Libertad’. El barril de Brent se relaja hasta los 113 dólares en una jornada donde Sabadell y Unicaja presentan sus cuentas anuales.

La sesión bursátil de este martes, 5 de mayo, arranca en los mercados europeos con una notable cautela. Los futuros de las principales plazas del Viejo Continente anticipan una apertura sin una tendencia definida, en un intento de los inversores por digerir el severo correctivo sufrido durante la jornada precedente. El principal foco de incertidumbre sigue radicando en la escalada de la tensión bélica en Irán, derivada de la denominada operación ‘Proyecto Libertad’, que ha condicionado el sentimiento del mercado en las últimas horas.

En este contexto de inestabilidad geopolítica, el selectivo español, el Ibex 35, muestra en sus futuros un ligero avance del 0,10%, situándose en los 17.377 puntos. Esta contención refleja la prudencia de una plaza que trata de encontrar suelo tras el fuerte revés sufrido ayer, mientras los inversores mantienen la mirada puesta tanto en el tablero internacional como en el calendario nacional de resultados corporativos.

El petróleo da un respiro al mercado

Una de las variables que ofrece cierta tregua al parqué madrileño es el comportamiento de las materias primas. El precio del petróleo, que durante la jornada del lunes registró un repunte significativo ante el temor a problemas en el suministro, experimenta este martes una corrección a la baja. El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,87% y se sitúa en el entorno de los 113,44 dólares.

Esta relajación de los precios energéticos permite aliviar, de forma momentánea, las presiones inflacionistas que tanto preocupan a los bancos centrales y a los agentes económicos. No obstante, el mercado permanece en alerta máxima ante cualquier novedad que pueda surgir del conflicto en Oriente Medio.

Sabadell y Unicaja, protagonistas de la jornada

Más allá de la geopolítica, el Ibex 35 se enfrenta hoy a una jornada de gran calado en el sector financiero. Ha llegado el turno de rendir cuentas para entidades de relevancia como Banco Sabadell y Unicaja, entre otras, que presentan sus resultados empresariales ante el mercado. El escrutinio de estas cifras será clave para determinar el rumbo del sector bancario en la bolsa española durante las próximas horas.

En el mercado de divisas, el euro muestra una ligera debilidad frente al billete verde, con un cambio de 1,168 dólares, lo que supone un descenso del 0,06%. Por su parte, al otro lado del Atlántico, los futuros de Wall Street cotizan en verde: el Dow Jones avanza un 0,17% hasta los 49.028 puntos, mientras que el S&P 500 sube un 0,22%, alcanzando los 7.216,4 enteros.

Los inversores deberán equilibrar hoy la moderación del precio del crudo con la incertidumbre derivada del ‘Proyecto Libertad’ en Irán, en una sesión que se prevé de alta volatilidad y marcada por la presentación de los balances bancarios en España.