La cadena pública completa el plantel de famosos para la nueva variante del ‘talent’ culinario con los fichajes de Paz Vega, David Bustamante y Marina Rivers. El formato celebrará el décimo aniversario del programa con el regreso de sus rostros más emblemáticos a las cocinas.

RTVE ha oficializado el listado definitivo de los 15 concursantes famosos que integrarán el casting de ‘MasterChef Celebrity Legends’. Esta nueva versión del exitoso programa de La 1 reunirá en una misma edición a algunos de los personajes VIP que mayor protagonismo alcanzaron durante su participación original en las cocinas. Tras un anuncio pormenorizado durante el fin de semana, la cadena pública ha cerrado la convocatoria con tres nombres de gran calado mediático.

La última terna de participantes confirmada este lunes incluye a Paz Vega, quien fuera segunda finalista de la tercera edición; David Bustamante, tercer clasificado en la sexta entrega; y Marina Rivers, medalla de plata de la novena edición. Con estas incorporaciones, RTVE y la productora Shine Iberia completan un plantel de figuras que han marcado la historia del formato.

Un homenaje por el décimo aniversario del formato

El lanzamiento de ‘MasterChef Celebrity Legends’ se enmarca dentro de las celebraciones por el décimo aniversario de la versión con famosos en España, efeméride que se cumplirá a finales de este 2026. Esta propuesta, concebida al estilo ‘All Stars’, servirá como tributo a la trayectoria del programa, ofreciendo un descanso temporal a las ediciones regulares del espacio.

La producción de esta variante comenzará sus grabaciones en este mes de mayo y su emisión está prevista, previsiblemente, para el próximo otoño. En esta ocasión, el jurado volverá a estar encabezado por Jordi Cruz y Pepe Rodríguez, quienes estarán acompañados por Delicious Martha, que asume la posición de sustituta definitiva de Samantha Vallejo-Nágera.

La lista definitiva de las ‘leyendas’ culinarias

El proceso de selección se ha dado a conocer por goteo durante los últimos días. Al grupo inicial formado por Santiago Segura, Anabel Alonso, Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan José Ballesta, se sumaron posteriormente ocho perfiles variopintos: Pocholo, Florentino Fernández, Bibiana Fernández, María Escoté, Mala Rodríguez, Ruth Lorenzo, Edu Soto y Juan Betancourt.

Con la confirmación de Paz Vega, David Bustamante y Marina Rivers, la lista oficial queda configurada de la siguiente manera:

Santiago Segura

Anabel Alonso

Manuel Díaz ‘El Cordobés’

Juan José Ballesta

Pocholo

Florentino Fernández

Bibiana Fernández

María Escoté

Mala Rodríguez

Ruth Lorenzo

Edu Soto

Juan Betancourt

Paz Vega

David Bustamante

Marina Rivers

Este grupo de 15 celebridades se enfrentará de nuevo al veredicto de los jueces en una competición que promete elevar el nivel de exigencia culinaria, dada la experiencia previa de todos sus integrantes en los fogones más exigentes de la televisión nacional.