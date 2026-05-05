La creadora de contenido visitó el programa de David Broncano, donde detalló el incremento de las críticas recibidas durante su sección en el espacio de Pablo Motos y la necesidad de recurrir a ayuda profesional.

El programa ‘La Revuelta’ recibió este lunes a la creadora de contenido Lola Lolita, quien acudió al espacio de La 1 para promocionar su propio festival. Durante la entrevista con David Broncano, la joven analizó su trayectoria de una década como figura pública en redes sociales, aprovechando el encuentro para profundizar en las consecuencias personales que ha tenido la exposición mediática y el fenómeno del ‘hate’ o comentarios de odio en el entorno digital.

Lola Lolita explicó que, tras diez años de carrera, ha percibido un notable aumento de la hostilidad en las plataformas. Sin embargo, situó el punto de inflexión de esta tendencia en un momento profesional muy concreto: su etapa de seis meses como colaboradora en ‘El Hormiguero’, el programa de Antena 3 conducido por Pablo Motos.

Un aumento del odio sin precedentes

La ‘influencer’ confesó a Broncano que su paso por el espacio de la competencia supuso un cambio en el perfil de sus detractores. «Cuando estuve en el otro bando, con tu amigo Pablo», señaló ante la sorpresa del presentador, para detallar posteriormente que durante medio año desempeñó una sección en dicho programa. A pesar de definir la experiencia como un aprendizaje, lamentó la dureza de las reacciones que suscitó su presencia en la televisión generalista.

Según el testimonio de la invitada, las críticas que recibió a raíz de su participación en el programa de Motos procedían de un espectro demográfico al que no estaba habituada. «Empecé a recibir muchos insultos de gente de 40 a 60 años», explicó, contrastando este hecho con el público joven que habitualmente consume su contenido en redes sociales. Esta situación le provocó un profundo malestar: «Me puse triste. Entiendo que no puedo gustar a todo el mundo, pero un poco de educación», reclamó durante la entrevista.

La necesidad de terapia profesional

La gravedad de este episodio llevó a Lola Lolita a buscar apoyo especializado. La creadora de contenido confirmó de forma directa que fue precisamente ese periodo el que motivó su inicio en la terapia: «Empecé con el psicólogo». Ante la insistencia de Broncano sobre si la decisión fue consecuencia directa de las críticas recibidas en el programa de Antena 3, la joven fue tajante en su afirmación.

«Es psicólogo y terapeuta y me ha venido muy bien», zanjó la invitada, quien hasta ese momento se había apoyado fundamentalmente en su círculo íntimo de amigos y familiares. A pesar del impacto negativo en su salud mental, la joven reconoció que la experiencia le sirvió para aprender a gestionar la exposición pública, aunque subrayó la importancia de la ayuda profesional para superar las secuelas de aquel periodo.

Deseos de volver a la televisión

En un tono más distendido, Lola Lolita bromeó con su regreso a Televisión Española tras su incursión en la cadena privada. «He vuelto, uno siempre vuelve donde fue feliz», comentó entre risas, llegando incluso a postularse para una futura colaboración en el programa de Broncano. «A ver cuándo me dais una [sección] aquí, me encantaría», añadió.

Cabe destacar que, si bien en los fragmentos de la entrevista difundidos inicialmente en redes sociales por el programa se omitieron las menciones explícitas a Pablo Motos y ‘El Hormiguero’, el testimonio íntegro de la ‘influencer’ se encuentra disponible en la plataforma RTVE Play, donde se recoge detalladamente su relato sobre este complejo episodio de su carrera profesional.