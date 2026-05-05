La serie de época de Antena 3 vive uno de sus momentos más críticos tras el asalto violento a Valentina. Andrés decidirá intervenir para protegerla, desencadenando una pelea de consecuencias fatales con el guardia civil.

La tensión alcanza cotas máximas en ‘Sueños de libertad’. La ficción de época que Antena 3 emite de lunes a viernes a las 15:45 horas afronta este martes, 5 de mayo, su capítulo 553, una entrega marcada por la violencia y un desenlace que promete conmocionar a los seguidores de la producción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón.

Tras el traumático episodio vivido en la tienda de Perfumerías Brossard-De la Reina, donde el personaje de Rodrigo mostró su faceta más abusiva, las consecuencias no se han hecho esperar. El guardia civil acosó violentamente a Valentina en el establecimiento y, aunque la intervención de Cloe fue providencial para salvar a la dependienta en aquel instante, el peligro lejos de disiparse ha aumentado de forma alarmante.

La protección de Valentina y los planes de los Merino

En el episodio de hoy, Andrés toma la determinación de intervenir directamente para garantizar la integridad de Valentina. Ante la gravedad de los hechos y la falta de límites de Rodrigo, Andrés decide trasladar a la joven a la «casa grande» con el objetivo de ocultarla y protegerla del acoso de su exnovio.

Mientras tanto, la trama empresarial y familiar continúa su curso. Pablo ha diseñado un plan estratégico con el fin de salvar los perfumes de los Merino, en un intento por estabilizar la situación de la familia. Por otro lado, la tensión también se traslada a otros frentes: Tasio no puede ocultar su inquietud al observar la creciente cercanía entre David y Carmen, mientras que Eduardo decide abrirse y compartir detalles de su pasado con Manuela. En paralelo, Gorito y Álvaro se ven obligados a tomar una decisión definitiva respecto al robo que ha sacudido su entorno.

Un duelo de consecuencias imprevisibles

El eje central de este capítulo 553 reside en el enfrentamiento físico entre Andrés y Rodrigo. Lo que comienza como una confrontación por la seguridad de Valentina deriva en una pelea violenta y sangrienta. Según los avances de la serie, el guardia civil saldrá muy mal parado de este choque, que se describe como un encuentro mortal.

Este suceso se produce después de una jornada previa en la que los secretos y las confesiones marcaron el ritmo de la serie. Cabe recordar que, en el último episodio, Pablo buscó el apoyo de Mabel para sorprender a Nieves, mientras salía a la luz que Salva y Mabel ya no mantenían su relación. Asimismo, la culpabilidad de Pablo por la muerte de Gervasio y las mentiras cruzadas entre Álvaro y Beatriz han ido pavimentando el camino hacia el estallido de violencia que se verá esta tarde.

Los espectadores asistirán así a un giro dramático en el que la justicia y la venganza se entrelazan, poniendo en jaque el futuro de los protagonistas de esta exitosa ficción diaria.